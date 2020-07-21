Маліновський допоміг Аталанті продовжити переможну серію у гарячому матчі Серії А – Гасперіні знову вилучили

Аталанта била Болонью (1:0) у 35 турі чемпіонату Італії. Маліновський прагнув взяти реванш за поразку з першого кола, але вийшов лише з лави запасних. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Болонья, стартував о 20:30. У першому колі команда Міхайловіча обіграла "Богиню" (2:1). Маліновський забив Болоньї тоді єдиний гол своєї команди. Аталанта 7 років не втрачала очок проти "россоблю" в рідних стінах. Команда Гасперіні виглядала дуже впевнено в останніх домашніх матчах сезону Серії А, адже після карантину виграла 5 матчів з 5 на Атлеті Адзуррі д'Італія. За цей проміжок часу 4 рази бергамаски перемагали з різницею мінімум у 2 голи, а середня результативність встановилася на неймовірному рівні 3,4 гола за матч.

Аталанта – Болонья: Маліновський з планами на реванш – онлайн-трансляція матчу Серії А

Перший удар лише на 8-й хвилині. Дуван Сапата з рикошетом приклався з-за меж штрафного в руки голкіперу. Болонья несподівано впевнено контролює мяч під 60% в перші 10 хвилин. Удар Соріано. хоч і з дальньої відстані, був надзвичайно прицільним і потужним – Голліні потягнув у класному стрибку. Відмінний пресинг хлопців Міхайловіча по всьому полю, обмаль вільних зон на половині поля гостей. Дуже важко Аталанті, 2:3 за ударами на користь суперника. Голліні виходить далеко з воріт, і лише це допомагає уникнути розстрілу після пасу за спини.

Круто зіграв Пашаліч на паузі, Де Рон далі на Гомеса, але Папу промахнувся з вигідної позиції. Барроу відповів на 20-й. Ніхто не заважав, проте снаряд пройшов поруч зі стійкою. Сапата двічі поспіль діє як баскетбольний центровий, Пашаліч пробивав метрів з 10 після його скидання, польський воротар Скорупскі виручив Болонью. Дуван з усієї сили пробив у ногу супернику замість по воротах, це було дуже боляче. Паломіно зовсім вільний у штрафному, ледь не став центральний захисник автором асиста, вибили в останній момент.

Здавалося, ненадовго вистачило "россоблю". Посипалися моменти та удари на їхні ворота. Але тут почався певний злам. Початок поклала потужна агресія за межами поля. Добірна італійська лайка між двома тренерами, яку чутно на всю планету. Тільки Гасперіні чомусь отримав червону картку, а Міхайловіч – жовту. "Якого х** ти говориш до моїх хлопців? Поговори зі своїми. Іди ти на х**, довбаний гівнюк. Не твоя собача справа. Говори до своїх. Не мороч мені яйця", – кричав сербський наставник після жорсткого фолу гравця Аталанти. Гасперіні не зрозумів, чому вилучили тільки його і звернувся до судді: "Що за лайно ви творите". Найцікавіше, що в цій дискусії лунав заклик поважати думку одного з тренерів. Барроу пробив зі штрафного метрів з 25 – Голліні перевів у поперечину. Швидке добивання, удар повз.

За 10 хвилин після перерви 7 ударів Аталанти проти єдиної спроби гостей. Мурієль вийшов дуже продуктивно, замінив Луїс, а не Маліновський, не дуже помітного Пашаліча, який грав під нападником. Бергамаски були дуже близькими до взяття воріт у кількох випадках, але все ще 0:0. Барроу замикав простріл після проходу Таміясу – у дотик з 11 метрів, вище. І тут же покарання На 62-й Мурієль забив 18-й гол у сезоні. Розіграли на правому фланзі, Сапата викотив під удар, а колумбієць став першим, хто пробив без шансів для Скорупскі. Маліновський готується вийти, але поки не знімає манішки.

Руслан замінив капітана Гомеса на 66-й. Потрійна заміна від помічника Гасперіні. Маліновський непогано подав штрафний, воротар вибив кулаками. Згодом українець вирішив прорватися через розіграш з партнером, пас якого не пройшов в останню мить. Просив пенальті вихованець Шахтаря, але арбітр вирішив, що він сам врізався у захисника. Ще й суперник коліном влетів у голову Руслана, коли той намагався піднятися з газону.

Класно вривався Малі у штрафний Болоньї, але партнер не виконав. Хавбека збірної України скосили в рамках правил, забарився з дальнім ударом. Ще дві прекрасні передачі від Руслана, і знову гравці Аталанти гублять цікаві моменти, не доводячи справу навіть до удару. Скільки ж грубощів, криків, емоцій. Зарядили брутальні Міхайловіч та Гасперіні гру своїми криками та лайками. Утім, "Богиня" врешті-решт таки здобуває 8-ю домашню перемогу поспіль на своєму полі у всіх турнірах.