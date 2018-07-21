Головні новини футболу 20 липня: Україна зіграла внічию з Англією на Євро-2018 U-19, Неймар вирішив залишитись у ПСЖ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 липня.

Євро-2018 U-19: Україна близька до виходу в півфінал

У 2 турі Євро-2018 U-19 Україна розписала нічию з Англією. Підопічні Петракова пропустили зі стандарту вже в дебюті гри, проте красивий гол Супряги дозволив "синьо-жовтим" здобути нічию – відео голів та огляд матчу.

Після цього матчу у Англії та України по 4 очки. В паралельній зустрічі Франція розгромила Туреччину та набрала 3 очки після 2 турів. Таким чином навіть нічия в останньому матчі з Туреччиною гарантує Україні вихід у півфінал турніру.

Україна

Динамо представило новачків – Сідклея, Че Че та Олександра Андрієвського. Також Олександр Хацкевич повідомив, що Огнєн Вукоєвіч залишиться працювати скаутом клубу.

Тим часом Сергій Рибалка офіційно покинув Динамо та підписав контракт із Сівасспором, за який вже грав у сезоні 2017/18. Угода розрахована на 3 роки.

"Футбол 24" підготував ексклюзивний матеріал, присвячений УПЛ 2018/19 – 5 головних інтриг сезону.

Президент УПЛ Томас Грімм повідомив, що єдиний ТВ-пул почне діяти з сезону 2019/20. А збірна України готуватиметься до матчів Ліги націй у Києві, а не у Львові, як планувалось раніше.

Трансфери та інші топ-події дня

Мілан все ж таки гратиме у Лізі Європи 2018/19 – CAS задовольнив апеляцію клубу та дозволив грати у єврокубках.

Зірка ПСЖ Неймар публічно заявив, що залишиться у французькому клубі на наступний сезон. Хин Мін Сон продовжив контракт з Тоттенхемом до літа 2023 року.

Нападник Інтера Мауро Ікарді став головним претендентом на заміну Кріштіану Роналду в Реалі. Тим часом "королівський клуб" офіційно представив Вінісіуса, який раніше обійшовся Реалу в 45 млн євро.

Петр Чех може повернутись в Челсі – у випадку трансферу Андрій Лунін може піти з Реала в оренду.