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Динамо представило новачків

17:30 971 Читать на русском
Динамо представило новачків
Динамо представило новачків / фото: Dynamo.kiev.ua

На базі Динамо у Конча-Заспі відбулася спеціальна прес-конференція, на якій були представлені новачки киян – Сідклей, Че Че та Олександр Андрієвський.

Динамо на спеціальній прес-конференції представило новачків команди – бразильців Че Че та Сідклея, а також Олександра Андрієвського, який повернувся з оренди у Зорі.

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Че Че та Сідклей виступатимуть під 6-м та 17-м номерами відповідно, а Андрієвський обрав 18-ку на спині. Всі гравці отримали іменні футболки з рук наставника киян Олександра Хацкевича. До слова, всі троє новачків вже заявлені за Динамо на сезон 2018/19.

Нагадаємо, вже завтра Динамо розпочне сезон 2018/19 матчем проти Шахтаря за Суперкубок України-2018. Поєдинок Динамо – Шахтар розпочнеться 21 липня о 21:00.

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