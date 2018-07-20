Україна U-19 зіграла внічию з Англією в 2 турі Євро-2018

У матчі 2 туру Євро-2018 U-19 збірна України розійшлась миром з Англією.

У другому турі Євро-2018 U-19 зустрічались Україна та Англія – лідери групи B. В 1 турі підопічні Петракова здолали Францію, а Англія перемогла Туреччину.

Рахунок у поєдинку вже в дебюті гри відкрили англійці. Після подачі з кутового Кучерук невпевнено вибив м'яч, який після удару у виконанні Тавернієра опинився у воротах "синьо-жовтих".

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Українці відігрались ближче до завершення першого тайму. Супряга нав'язав боротьбу Чалобі, відтіснив того корпусом та ударом з розвороту відправив м'яч у сітку воріт.

У другій половині гри певною перевагою володіли британці, проте більше забитих м'ячів глядачі не побачили. Обидві команди після 2 турів набрали по 4 очки та продовжують лідирувати у групі B. О 20:30 свій матч розпочнуть Франція та Туреччина.

23 липня підопічні Петракова зіграють матч заключного туру проти Туреччини. У півфінал вийдуть дві найкращі команди групи.

Євро-2018 U-19, 2 тур

Україна – Англія – 1:1

Голи: Тавернієр, 8 – Супряга, 39