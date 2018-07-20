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Неймар публічно оголосив, де продовжить кар'єру

09:45 6571 Читать на русском
Неймар публічно оголосив, де продовжить кар'єру
Неймар / РИА Новости

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар визначився, де гратиме в сезоні 2018/19 і публічно заявив про це.

"Я залишусь. У мене є контракт із ПСЖ і я тут заради нових викликів, нових цілей і більшої кількості голів.

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Я не зміню своєї думки щодо цього. Я вірю, що ми матимемо успішний сезон і здобудемо нові трофеї. Реал? Пресі подобається створювати чутки, але всі знають, наскільки ПСЖ мені небайдужий", – розповів Неймар у коментарі Fox Sports.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПСЖ готовий продати Неймара, оскільки не хоче втрачати іншого форварда – Кіліана Мбаппе, на якого теж претендують мадридські "вершкові".

У сезоні 2017/18 Неймар у Лізі 1 провів 20 матчів, у яких забив 19 м'ячів. Його минулорічний трансфер за 222 млн євро із Барселони є рекордним в історії.

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