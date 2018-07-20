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Ікарді став головним претендентом на заміну Роналду

10:10 1658 Читать на русском
Ікарді став головним претендентом на заміну Роналду
Мауро Ікарді / Getty Images

Керівництво мадридського Реала повернулося до ідеї з підписанням лідера Інтера Мауро Ікарді. Аргентинець може стати заміною Кріштіану Роналду на Бернабеу.

Нападник знову потрапив до шорт-листа "вершкових", повідомляє Marca.

За інформацією видання, президент Реала Флорентіно Перес хоче підсилити атакувальну лінію команди Лопетегі. Після невдачі з трансфером Неймара мадридці знову зацікавилися Мауро Ікарді, який у минулому сезоні став найкращим снайпером Серії А. Реал уже намагався підписати його взимку, але тодішній тренер Зінедін Зідан наполіг на збереженні в команді Бензема.

Клаусула Ікарді складає 110 млн євро і "галактікос" готові її активувати. Інтер нібито вже змирився з відходом аргентинця та перебуває в пошуках заміни своєму лідеру.

У сезоні 2017/18 Мауро Ікарді провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів.

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