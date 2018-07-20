Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

"Футбол 24" виділяє 5 найцікавіших моментів, за якими потрібно слідкувати в новому сезоні.

1. Чи втримає Шахтар рівень минулорічних результатів під час перебудови

Паулу Фонсека провів дуже хороший сезон зі своєю командою (золотий дубль, вихід у плей-офф Ліги чемпіонів зі складної групи), внаслідок чого попит на самого коуча та його гравців виріс. З деякими основними футболістами Шахтар попрощався, а головного тренера втримав. Рішення Фонсеки залишитися досить дивне – потрібно будувати нову команду, а зробити це без негативного наслідку для результатів неймовірно складно.

Як Паулу Фонсека побудував у Шахтарі найкрутіші в Європі 4-2-3-1

Паулу перезавантажив кар'єру Бернарда, витягнув назовні сильні сторони Фреда, навчився ефективно використовувати Факундо Феррейру. Наслідок – пристойні виступи навіть на євроарені. Однак ключовий центрхав, один з трьох креативних гравців атаки та найкращий бомбардир пішли. Перебудови не уникнути.

Тепер наставник "гірників" мусить займатися інтеграцією Майкона, Фернандо та Маркіньоса в українські реалії, а також шукати нову робочу схему, бо попередня навряд чи працюватиме ефективно (особливо без Фреда). В будь-якому разі це буде новий Шахтар – більшою чи меншою мірою інший, ніж знайомий нам досі. Чи зуміє Паулу Фонсека зберегти чемпіонський титул і повторити вихід у плей-офф ЛЧ – велике питання.

2. Скільки користі принесе Динамо повернення до бразильського курсу

Динамо вже тривалий час не підписувало гравців з чемпіонату Бразилії. Відбулася зміна курсу на європейський ринок, згодом основне підсилення почало надходити з молодіжних команд. Співпраця з Євгеном Красніковим – відомим майстром привезти латиноамеринців – автоматично означала, що в Динамо будуть нові футболісти з Бразилії.

Ними стали лівий захисник Сідклей і центральний хавбек Че Че. За двох кияни заплатили близько 10 мільйонів євро. Тобто це гравці під основний склад, однак не на проблемні позиції. Логіку придбання саме цих виконавців залишимо в стороні (клуб знає свої потреби краще). Приїзд Сідклея та Че Че, яких оцінюють дуже високо, цікавий в контексті невдач їхніх співвітчизників у Києві. Динамо повинно врахувати попередні помилки.

Хто такий новачок Динамо Че Че, і на чию позицію він зазіхатиме

Боляче згадувати історії перспективних юнаків з-за океану, які в Динамо не виправдовували видані їм аванси та тинялися по орендах. З початку "10-х" років київський клуб не ступав на південноамериканську землю через гіркий досвід. Зараз нова спроба, за успішністю якої будемо спостерігати протягом сезону-2018/19.

3. Кого наступного Зоря підготує до продажу

Зоря протягом останніх років зробила відчутний крок в трансферній діяльності. Луганці навчилися продавати, що само по собі є дивним явищем для українських клубів за межами топ-2. Під керівництвом Юрія Вернидуба молоді і не дуже гравці виходять на хороший рівень, а іноземні клуби пропонують за них непогані гроші. Сидячи на орендній голці, Зоря не могла поповнювати свій бюджет, хоча саме виступи за "чорно-білих" привернули увагу з-за кордону до Караваєва, Тотовицького та Будківського. Зараз ситуація інша.

Минулого літа клуб продав вже самотужки Форстера та Бонавентуре, заробивши 1,2 та 1,3 мільйона євро відповідно. Цього міжсезоння трапився гучний трансфер Луніна в Реал, не без компенсації пішли Юрі та Опанасенко. Зоря дійсно заробляє на своїх найкращих гравцях. Є всі передумови, що цей процес продовжиться. Контакт з Реалом приверне до луганців ще більше уваги, потенційні покупці ретельніше стежитимуть за її гравцями протягом прийдешнього сезону та активно відкриватимуть свої гаманці.

Головний претендент на підвищення – 21-річний хавбек Сілас, який дуже непогано діяв як в опорній зоні, так і в ролі плеймейкера. Також в Зорю прийшло кілька цікавих новачків. Це і бразильський форвард Рафаель Ратау, і захисник з Десни Леван Арвеладзе, і новий перший номер Заурі Махарадзе, і "динамівець" Казаков (Михайличенко та Лєднєв прибули лише в оренду). Кожен з них вже через сезон може отримати пропозицію з Європи.

4. Як проявлять себе нові іноземні тренери

Арсенал-Київ – команда-загадка, яким буде її вигляд у сезоні-2018/19 зрозуміти важко. На пост головного тренера прийшов Фабріціо Раванеллі, котрий досі не мав серйозного досвіду тренерської роботи. Ніхто не знає, що від нього очікувати. Арсенал до останнього не оголошує заявку на чемпіонат, відтак точно навіть не ясно, з яким матеріалом працюватиме італієць. Виглядає все авантюрно.

ФК Львів наставником призначив Жилмара. Бразильський фахівець перед тим працював у першості Макао та допомагав головному тренеру в запорізькому Металурзі. Скласти думку про кваліфікацію першого темношкірого головного тренера УПЛ зараз теж складно – вивчатимемо його роботу через матчі команди. Щоправда, судячи зі слів самого Жилмара, він розуміє, як йому потрібно діяти.

"Тиждень тому розмовляв із батьком Неймара". Хто такий Жилмар – інтерв’ю першого темношкірого тренера в історії УПЛ

5. Чи поборються за єврокубки Карпати

Львівський клуб з року в рік ставить амбітні завдання і розчаровує. Протягом попереднього сезону невдоволення фанів досягло піку: коли заповітне "Кубок Львову!" розбилося в дербі об представника Другої ліги, дійшло до фізичного контакту з футболістами. У весняній частині Карпати знайшли свою гру, виділилися лідери, за командою стало приємно спостерігати, однак на той момент вирішувалося лише питання збереження прописки у боротьбі зі слабкими опонентами.

Трансферна робота Карпат тепер більш зважена та стримана, натомість найкращого гравця Карраскаля клуб викупив. Є надія, що львів'яни збережуть своє лице зразка цієї весни, і тоді буде дуже цікаво стежити за конкурентноспроможністю "зелено-білих" і грою Хорхе Карраскаля проти серйозних суперників. Карпати знову розглядаються претендентом на єврокубкові позиції. Небезпідставно?