Збірна України готуватиметься до Ліги націй у Києві замість Львова

Став відомий план підготовки Збірної України до старту Ліги націй. Команда готуватиметься в Києві, а не у Львові, як повідомлялось раніше.

Штаб збірної України визначився з планом підготовки до Ліги націй, яка розпочнеться 6 вересня поєдинком проти Чехії, повідомляє Команда 1.

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Збереться команда 3 вересня в Києві, де проведе кілька днів підготовки до матчу з чехами. Поселиться збірна в готелі Alfavito, тренуватиметься на полях НТК ім. Баннікова і, у разі потреби, на НСК Олімпійський.

Після поєдинку проти Чехії "жовто-сині" одразу прилетять у Львів, де готуватимуться до гри проти Словаччини, яка відбудеться 9 вересня на Арені Львів за порожніх трибун.

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