Чех може повернутись в Челсі – трансфер вплине на долю Луніна в Реалі

Голкіпер Арсенала Петр Чех може повернутись в Челсі, чим, фактично, підтвердить трансфер Тібо Куртуа в мадридський Реал.

Воротар лондонського Арсенала Петер Чех може повернутися в Челсі, за який виступав з 2004 по 2015 рік. 36-річний чех може замінити в складі "синіх" Тібо Куртуа, який близький до переходу в мадридський Реал, повідомляє Marca.

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Окрім Чеха керівництво Челсі розглядає кандидатуру голкіпера Лестера і збірної Данії Каспера Шмейхеля.

Також за інформацією видання, якщо трансфер Куртуа в мадридський клуб все-таки відбудеться, то український голкіпер Реала Андрій Лунін відправиться в оренду отримувати ігрову практику. Серед можливих варіантів продовження кар'єри українця є іспанські та німецькі клуби.

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