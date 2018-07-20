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Чех може повернутись в Челсі – трансфер вплине на долю Луніна в Реалі

20:46 937 Читать на русском
Чех може повернутись в Челсі – трансфер вплине на долю Луніна в Реалі
Тібо Куртуа та Петр Чех / Фото AFP

Голкіпер Арсенала Петр Чех може повернутись в Челсі, чим, фактично, підтвердить трансфер Тібо Куртуа в мадридський Реал.

Воротар лондонського Арсенала Петер Чех може повернутися в Челсі, за який виступав з 2004 по 2015 рік. 36-річний чех може замінити в складі "синіх" Тібо Куртуа, який близький до переходу в мадридський Реал, повідомляє Marca.

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Окрім Чеха керівництво Челсі розглядає кандидатуру голкіпера Лестера і збірної Данії Каспера Шмейхеля.

Також за інформацією видання, якщо трансфер Куртуа в мадридський клуб все-таки відбудеться, то український голкіпер Реала Андрій Лунін відправиться в оренду отримувати ігрову практику. Серед можливих варіантів продовження кар'єри українця є іспанські та німецькі клуби.

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