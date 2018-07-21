Главные новости футбола 20 июля: Украина сыграла вничью с Англией на Евро-2018 U-19, Неймар решил остаться в ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 июля.

Евро-2018 U-19: Украина близка к выходу в полуфинал

Во 2 туре Евро-2018 U-19 Украина расписала ничью с Англией. Подопечные Петракова пропустили со стандарта уже в дебюте игры, однако красивый гол Супряги позволил "сине-желтым" добыть ничью – видео голов и обзор матча.

После этого матча у Англии и Украины по 4 очка. В параллельной встрече Франция разгромила Турцию и набрала 3 очка после 2 туров. Таким образом даже ничья в последнем матче с Турцией гарантирует Украине выход в полуфинал турнира.

Украина

Динамо представило новичков – Сидклея, Че Че и Александра Андриевского. Также Александр Хацкевич сообщил, что Огнен Вукоевич останется работать скаутом клуба.

Между тем Сергей Рыбалка официально покинул Динамо и подписал контракт с Сивасспором, за который уже играл в сезоне 2017/18. Соглашение рассчитано на 3 года.

"Футбол 24" подготовил эксклюзивный материал, посвященный УПЛ 2018/19 – 5 главных интриг сезона.

Президент УПЛ Томас Гримм сообщил, что единый ТВ-пул начнет действовать с сезона 2019/20. А сборная Украины будет готовиться к матчам Лиги наций в Киеве, а не во Львове, как планировалось ранее.

Трансферы и другие топ-события дня

Милан все же будет играть в Лиге Европы 2018/19 – CAS удовлетворил апелляцию клуба и позволил играть в еврокубках.

Звезда ПСЖ Неймар публично заявил, что останется во французском клубе на следующий сезон. Хин Мин Сон продлил контракт с Тоттенхэмом до лета 2023 года.

Нападающий Интера Мауро Икарди стал главным претендентом на замену Криштиану Роналду в Реале. Между тем "королевский клуб" официально представил Винисиуса, который ранее обошелся Реалу в 45 млн евро.

Петр Чех может вернуться в Челси – в случае трансфера Андрей Лунин может уйти из Реала в аренду.