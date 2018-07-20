Вукоєвіч продовжить працювати скаутом в Динамо

Наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич прокоментував скандальну ситуацію довкола Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча під час Мундіалю в Росії та запевнив, що Вукоєвіч продовжить роботу в Динамо.

Під час презентації новачків киян Олександр Хацкевич розповів, що скандал довкола Вукоєвіча під час ЧС-2018 ніяк не вплине на його роботу в структурі Динамо.

"Вукоєвіч продовжує працювати в селекційному відділі київського Динамо. Він не обов'язково повинен знаходитись в Києві. Він поєднує відпочинок та виконання своїх робочих обов'язків та завдань, які отримує в клубі.

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Щодо "Слава Україні!", Можна було сказати "Віва Іспанія" або "Вперед, Білорусь". Вони висловили своє ставлення, нічого страшного в цьому немає. Я їх повністю підтримую. Думаю, що хлопці нічого кримінального не зробили", – розповів Хацкевич на презентації новачків киян.

Нагадаємо, що після поєдинку ЧС-2018 Хорватії проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

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Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.