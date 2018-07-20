Вінісіус офіційно презентований у статусі гравця Реала

Мадридський Реал презентував свого літнього новачка Вінісіуса, який перебрався на Сантьяго Бернабеу з бразильського Фламенго.

18-річний форвард поставив підпис під угодою з "вершковими", повідомляє офіційний сайт Реала.

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Вінісіус і президент мадридців Флорентіно Перес підписали контракт під час презентації новачка на домашній арені "галактікос". Також у ній взяли участь легендарний бразильський форвард Реала Роналдо та родичі молодого нападника.

Мадридці оголосили про трансфер Вінісіуса Жуніора в травні минулого року. Фламенго отримав за лівого вінгера 45 млн євро. Перехід завершився лише тепер, оскільки "вершкові" змушені були чекати повноліття бразильця.

Вінісіус дебютував на професійному рівні в 2017 році. За Фламенго він провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів. За збірну Бразилії U-17 нападник зіграв 15 поєдинків, у яких забив 12 голів.