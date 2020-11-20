Ліга націй

Збірна України здала нові ПЛР-тести на коронавірус після повернення до Києва зі Швейцарії. Всі вони виявилися негативними. Нагадаємо, саме через наявність позитивних випадків COVID-19 влада кантону Люцерн заборонила проведення матчу Ліги націй.

"До нас ставилися, як до прокажених": менеджер збірної України розповів про події у Швейцарії – інформація від безпосереднього учасника.

Жеребкування відбору ЧС-2022: всі кошики, дата та розклади – Україна має шанси на прямий вихід, крах Росії.

Україна

УПЛ перенесла матч Олімпік – Зоря через спалах коронавірусу в таборі господарів, у яких не залишилося жодного здорового воротаря. Імовірно, поєдинок 10 туру Прем'єр-ліги відбудеться вже наступного року.

Мілан контактував з Динамо щодо трансферу Владислава Супряги. Як переконують ЗМІ, "россонері" хочуть підписати українця за цікавою схемою.

Мірча Луческу продовжує втрачати гравців. Назарій Русин зламав ключицю та вибув на 3 місяці. Нападник Динамо вже був прооперований та розпочав реабілітацію. Таким чином, Русин не допоможе команді в другому колі Ліги чемпіонів та заключних турах першої частини УПЛ.

"Футбол 24" взяв інтерв'ю в голкіпера збірної Північної Македонії. Колись він пограв в Україні, а тепер готовий протистояти команді Шевченка на чемпіонаті Європи.

Світ

Барселона готова "поцупити" Рамоса в Реала – для цього потрібні дві умови.

Хосеп Гвардіола продовжив контракт з Манчестер Сіті. Нова угода іспанського фахівця розрахована до літа 2023 року.

Андрій Ярмоленко може розірвати контракт з Вест Хемом заради переходу в Фенербахче, стверджують турецькі видання.