Гвардіола офіційно підписав новий контракт з Манчестер Сіті
Співпраця Хосепа Гвардіоли і Манчестер Сіті не завершиться у сезоні 2020/21.
"Містяни" на своєму офіційному сайті повідомили про підписання нового контракту з головним тренером терміном до літа 2023-го.
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Якщо Гвардіола відпрацює угоду до кінця, то проведе на Етіхаді 7 років. Наразі іспанець встиг здобути з Манчестер Сіті 8 трофеїв – дві перемоги в АПЛ, Кубок Англії, три Кубки ліги та два Суперкубки Англії.
Нагадаємо, попередніми клубами Гвардіоли були Баварія та Барселона, в якій 49-річний фахівець розпочинав тренерську кар'єру.
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