Нападник Динамо Назарій Русин найближчим часом не допоможе своїй команді на футбольному полі.

Напередодні стало відомо, що Назарій отримав ушкодження під час тренування киян. Сьогодні Русин в ексклюзивному коментарі Динамоманії повідомив про деталі.

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Джерело зазначає, що найгірші підозри підтвердилися – у 22-річного футболіста перелом ключиці. Сьогодні Русин був прооперований. Точні терміни реабілітації гравця поки невідомі.

Відзначимо, що Русин провів лише 19 хвилин у складі Динамо у поточному сезоні. Наступний матч кияни проведуть проти Інгульця, матч запланований на 21 листопада, початок матчу о 14:00. Після 9 зіграних турів кияни одноосібно очолюють турнірну таблицю УПЛ, на одне очко випереджаючи Шахтар.

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