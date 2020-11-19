Русин розсекретив деталі своєї травми – форварда Динамо вже прооперували
Нападник Динамо Назарій Русин найближчим часом не допоможе своїй команді на футбольному полі.
Напередодні стало відомо, що Назарій отримав ушкодження під час тренування киян. Сьогодні Русин в ексклюзивному коментарі Динамоманії повідомив про деталі.
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Джерело зазначає, що найгірші підозри підтвердилися – у 22-річного футболіста перелом ключиці. Сьогодні Русин був прооперований. Точні терміни реабілітації гравця поки невідомі.
Відзначимо, що Русин провів лише 19 хвилин у складі Динамо у поточному сезоні. Наступний матч кияни проведуть проти Інгульця, матч запланований на 21 листопада, початок матчу о 14:00. Після 9 зіграних турів кияни одноосібно очолюють турнірну таблицю УПЛ, на одне очко випереджаючи Шахтар.
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