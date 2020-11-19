Вінгер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко може завершити свої виступи у чемпіонаті Англії.

У трансфері українця зацікавлені головний тренер Фенербахче Ерол Булут і спортивний директор Емре Белезоглу. Турецький клуб вже навіть контактував з гравцем щодо ймовірної співпраці, повідомляє Fotomac.

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За інформацією видання, Ярмоленко збирається розірвати контракт зі своїм нинішнім клубом для переходу в іншу команду. Зазначається, що у сторін не буде фінансових претензій одна до одної. Вест Хем готовий піти на такий крок, щоб не виплачувати зарплату хавбеку до кінця його контракту, дія якого завершується влітку 2022 року.

Якщо ж Фенербахче не доведеться платити за перехід Ярмоленка, то турецький клуб готовий підвищити пропозицію щодо зарплати. У Вест Хемі вона становить 3,3 млн євро на сезон.

Додамо, що у поточному сезоні Ярмолено зіграв за Вест Хем 9 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

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