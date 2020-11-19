Керівництво української Прем'єр-ліги відреагувало на лист донецького Олімпіка про спалах коронавірусу в таборі команди.

Матч 10-го туру Олімпік – Зоря не відбудеться, повідомляє офіційний сайт організації.

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Олімпік поінформував УПЛ про неможливість взяти участь у матчі, що був запланований на 21 листопада в Києві. Через спалах коронавірусної інфекції у клубі не залишилося жодного здорового воротаря, який зміг би взяти участь у поєдинку. Відповідно не відбудуться й матчі чемпіонатів U-19 та U-21 за участю Олімпіка.

Рішення щодо дати проведення та часу початку злощасного матчу 10-го туру УПЛ ухвалять пізніше.

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