Лига наций

Сборная Украины сдала новые ПЦР-тесты на коронавирус после возвращения в Киев из Швейцарии. Все они оказались отрицательными. Напомним, именно из-за наличия положительных случаев COVID-19 власти кантона Люцерн запретили проведение матча Лиги наций.

"К нам относились, как к прокаженным": менеджер сборной Украины рассказал о событиях в Швейцарии – информация от непосредственного участника.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022: все корзины, дата и расклады – Украина имеет шансы на прямой выход, крах России.

Украина

УПЛ перенесла матч Олимпик – Заря из-за вспышки коронавируса в лагере хозяев, у которых не осталось ни одного здорового вратаря. Вероятно, поединок 10 тура Премьер-лиги состоится уже в следующем году.

Милан контактировал с Динамо по трансферу Владислава Супряги. Как утверждают СМИ, "россонери" хотят подписать украинца по интересной схеме.

Мирча Луческу продолжает терять игроков. Назарий Русин сломал ключицу и выбыл на 3 месяца. Нападающий Динамо уже был прооперирован и начал реабилитацию. Таким образом, Русин не поможет команде во втором круге Лиги чемпионов и заключительных турах первой части УПЛ.

"Футбол 24" взял интервью у голкипера сборной Северной Македонии. Когда-то он поиграл в Украине, а теперь готов противостоять команде Шевченко на чемпионате Европы.

Мир

Барселона готова "украсть" Рамоса у Реала – для этого нужны два условия.

Хосеп Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити. Новое соглашение испанского специалиста рассчитано до лета 2023 года.

Андрей Ярмоленко может разорвать контракт с Вест Хэмом ради перехода в Фенербахче, утверждают турецкие издания.