Фонт не виключає, що "блаугранас" можуть скористатися завершенням контракту захисника з мадридським клубом.

Мессі знову наїхав на Барселону – аргентинця чекав неприємний сюрприз в аеропорту

"Якщо Хаві попросить мене підписати Рамоса, і це буде вигідно, то я підпишу його", – заявив потенційний бос Барселони у ефірі El Partidazo de COPE. 34-річний Рамос досі не може узгодити умови продовження контракту з Реалом. Якщо вони не знайдуть компроміс, то капітан "вершкових" вже у січні матиме право вести переговори з іншими клубами, а влітку перейти вільним агентом.

Нагадаємо, вибори нового президента Барселони відбудуться 24 січня 2021 року.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"