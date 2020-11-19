Збірна України отримала результати тестування на коронавірус, проведеного по прильоту з Люцерна. У Швейцарії було зірвано матч Ліги націй проти місцевої збірної через нібито спалах пандемії у таборі "синьо-жовтих".

Українці в Борисполі / фото Є. Кравса

Після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів збірну сповістили, що всі результати негативні, зокрема, представників Шахтаря Сергія Кривцова та Жуніора Мораєса.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано через рішення швейцарської влади помістити збірну України на карантин через позитивні тести в трьох гравців команди. Натомість робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати, швейцарці відмовились.

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