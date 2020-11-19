Мілан продовжує стежити за молодою зіркою і вже навіть контактував з київським клубом, стверджує TodoFichajes.

Динамо уклало новий контракт з Супрягою

"Россонері" вбачають у Супрязі нового Шевченка, однак не збираються платити Динамо бажані 15 млн євро. Компромісом може стати цікава схема переходу. Мілан планує домовитися з Динамо про меншу суму, але залишити 20-річного форварда в оренді ще на сезон.

Нагадаємо, у поточній кампанії Супряга провів 14 матчів, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами. Влітку невдалі спроби підписати гравця Динамо здійснював інший клуб Серії А – Болонья.

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