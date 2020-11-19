Мілан контактував з Динамо щодо трансферу Супряги – італійці хочуть підписати "нового Шевченка" за цікавою схемою, – ЗМІ
Нападник Динамо Владислав Супряга користується чималим попитом в Італії.
Мілан продовжує стежити за молодою зіркою і вже навіть контактував з київським клубом, стверджує TodoFichajes.
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"Россонері" вбачають у Супрязі нового Шевченка, однак не збираються платити Динамо бажані 15 млн євро. Компромісом може стати цікава схема переходу. Мілан планує домовитися з Динамо про меншу суму, але залишити 20-річного форварда в оренді ще на сезон.
Нагадаємо, у поточній кампанії Супряга провів 14 матчів, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами. Влітку невдалі спроби підписати гравця Динамо здійснював інший клуб Серії А – Болонья.
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