Головні новини футболу 19 липня: Ліверпуль оформив рекордний трансфер голкіпера, Мілевський залишився без клубу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 19 липня.

Аліссон офіційно перейшов у Ліверпуль

Бразильський воротар Аліссон завершив свій трансфер з італійської Роми до англійського Ліверпуля. 25-річний кіпер підписав із мерсисайдцями довгостроковий контракт. Раніше повідомлялося, що Ліверпуль викладе за Аліссона рекордні як для голкіперів 75 млн євро.

"Футбол 24" проаналізував перехід бразильського воротаря в матеріалі: "Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю Луніна".

Мілевський залишився без клубу, Рибка знайшов нову команду

Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський покинув білоруське Динамо (Брест). Угода була розірвана за обопільною згодою сторін. Агент Мілевського Олександр Панков розповів "Футбол 24", що його клієнтом цікавлять два клуби, які грають в Лізі Європи.

Натомість інший екс-"динамівець" Олександр Рибка продовжить свою кар'єру в другій лізі чемпіонату Туреччини. 31-річний воротар підписав контракт з клубом Аф'єт Афьонспор.

Скрипник безславно вилетів з Ліги Європи

У Лізі Європи відбулися матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду. На ранній стадії турніру припинила свою боротьбу, зокрема, латвійська Рига, яку тренує український наставник Віктор Скрипник. Балтійська команда програла в післяматчевій серії пенальті. Вибув з розіграшу Ліги Європи і угорський Ференцварош – клуб, за який на правах оренди з Шахтаря грає Іван Петряк. А ось Есеола допоміг Кайрату розбити андоррців, тоді як Моха пофеєрив у матчі з Мілсамі.

У інших матчах Ліги Європи Льопа допоміг Осієку здолати Петрокуб, а Нефтчі з Петровим покинули турнір.

До слова, УЄФА дозволив Зорі грати на Славутич-Арені 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи.