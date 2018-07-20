Главные новости футбола 19 июля: Ливерпуль оформил рекордный трансфер голкипера, Милевский остался без клуба

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 июля.

Алиссон официально перешел в Ливерпуль

Бразильский вратарь Алиссон завершил свой трансфер из итальянской Ромы в английский Ливерпуль. 25-летний кипер подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб выложит за Алиссона рекордные как для голкиперов 75 млн евро.

"Футбол 24" проанализировал переход бразильского вратаря в материале: "Алиссон в Ливерпуль: победители и лузеры рекордного трансфера, который может повлиять на судьбу Лунина".

Милевский остался без клуба, Рыбка нашел новую команду

Экс-нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский покинул белорусское Динамо (Брест). Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Агент Милевского Александр Панков рассказал "Футбол 24", что его клиентом интересуются два клуба, которые играют в Лиге Европы.

Зато другой экс-"динамовец" Александр Рыбка продолжит свою карьеру во второй лиге чемпионата Турции. 31-летний вратарь подписал контракт с клубом Афьет Афьонспор.

Скрипник бесславно вылетел из Лиги Европы

В Лиге Европы состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда. На ранней стадии турнира прекратила свою борьбу, в частности, литвийська Рига, которую тренирует украинский наставник Виктор Скрипник. Балтийская команда проиграла в послематчевой серии пенальти. Выбыл из розыгрыша Лиги Европы и венгерский Ференцварош – клуб, за который на правах аренды из Шахтера играет Иван Петряк. А вот Эсеола помог Кайрату разбить андоррцев, тогда как Моха пофеерив в матче с Милсами.

В других матчах Лиги Европы Лепа помог Осиеку победить Петрокуб, а Нефтчи с Петровым покинули турнир.

К слову, УЕФА разрешил Заре играть на Славутич-Арене 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.