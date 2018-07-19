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УЄФА дозволив Зорі грати на Славутич-Арені кваліфікаційний раунд Ліги Європи

21:15 1259 Читать на русском
УЄФА дозволив Зорі грати на Славутич-Арені кваліфікаційний раунд Ліги Європи
Славутич-Арена / Фото з офіційного сайту стадіону

УЄФА дозволив Зорі грати матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи в Запоріжжі.

УЄФА надіслав лист луганській Зорі, в якому дав згоду на проведення матчу третього кваліфікаційного раунду і плей-офф Ліги Європи на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Рішення щодо проведення поєдинків на Славутич-Арені в рамках групового етапу Ліги Європи буде прийняте згодом після візиту в Запоріжжя комісії УЄФА.

Відзначимо, запорізький стадіон не міг приймати матчі Ліги Європи через відсутність відповідного рівня освітлення, а також через відсутність турнікетів біля входу на стадіоні. Ці недоліки вирішила місцева влада, якій і належить стадіон.

Нагадаємо, жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться вже в понеділок, 23 липня о 15:00. Дати проведення зустрічей – 9 і 16 серпня.

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Головне Ліга Європи Зоря Зоря Славутич-Арена УЄФА
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