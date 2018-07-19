Рибка офіційно перейшов у Афьонспор

Ліга Європи — 21:15 1261
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УЄФА дозволив Зорі грати на Славутич-Арені кваліфікаційний раунд Ліги Європи
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Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю ЛунінаАнглія — 20:40 5553
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Рибка буде грати у Другій лізі Туреччини, – ЗМІТуреччина — 20:17 1187
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Критика, політика, VAR: перша прес-конференція Луїса Енріке в статусі тренера збірної ІспаніїІспанія — 19:26 710
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Ярмоленко знову виграв суперечку у Вест Хемі – цього разу бутси українця чистив ХакшабановічАнглія — 15:22 5973
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