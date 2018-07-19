Рибка офіційно перейшов у Афьонспор

Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка продовжить свої виступи у Туреччині.

Агент українського голкіпера Іван Піроженко повідомив у Іnstagram про перехід свого клієнта у турецький клуб Аф'єт Афьонспор. Деталі угоди не розголошують.

Опанасенко підписав контракт із Коньяспором

Відзначимо, Афьонспор виступає у Другій лізі Туреччини.

Нагадаємо, попереднім клубом українського голкіпера був Карабюкспор. Рибка та Карабюкспор вирішили припинити співпрацю на початку літа цього року.

Рибалка може стати повноцінним гравцем Сівасспора