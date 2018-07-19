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Рибка офіційно перейшов у Афьонспор

21:41 393 Читать на русском
Рибка офіційно перейшов у Афьонспор
Рибка офіційно перейшов у Афьонспор / Facebook Ivan Pirozhenko

Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка продовжить свої виступи у Туреччині.

Агент українського голкіпера Іван Піроженко повідомив у Іnstagram про перехід свого клієнта у турецький клуб Аф'єт Афьонспор. Деталі угоди не розголошують.

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Відзначимо, Афьонспор виступає у Другій лізі Туреччини.

Нагадаємо, попереднім клубом українського голкіпера був Карабюкспор. Рибка та Карабюкспор вирішили припинити співпрацю на початку літа цього року.

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Теги
Трансфери Головне Туреччина Олександр Рибка Олександр Рибка Іван Піроженко
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