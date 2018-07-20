Аліссон офіційно перейшов у Ліверпуль

Бразильський воротар Аліссон завершив свій трансфер із італійської Роми до англійського Ліверпуля.

25-річний кіпер офіційно перейшов до складу "червоних", повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Аліссон підписав із мерсисайдцями довгостроковий контракт. Раніше ЗМІ інформували, що угода буде розрахована на 5 років. Також повідомлялося, що Ліверпуль погодив трансфер Аліссона за рекордні 75 млн євро.

У четвер спортивний директор Роми Мончі підтвердив трансфер Аліссона в Ліверпуль, а сам гравець напередодні попрощався з вболівальниками Роми, за яку грав із 2016 року.

Аліссон є вихованцем бразильського Інтернасьйонала. За "колорадос" він дебютував у 2013 році. За три роки воротар перейшов до італійської Роми, з якою дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону.