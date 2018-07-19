Мілевський покине Динамо Брест за згодою сторін, вже має пропозиції від учасників кваліфікації ЛЄ, – агент

Агент Артема Мілевського Олександр Панков підтвердив Футбол 24, що екс-форвард київського Динамо та збірної України дійсно залишає Динамо Брест.

"Дійсно, вже два дні ми ведемо перемовини і я можу сказати, що в найближчі години Артем і Динамо Брест за обопільною згодою, згідно попередніх домовленостей, розірвуть контракт. І це не стосується лише Артема, мова йде про трьох футболістів: капітана команди (Олексія Гавриловича), Артема, який є найкращим асистентом чемпіонату, та Павла Савицького, який, можна сказати, є найкращим бомбардиром чемпіонату Білорусі.

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Які причини? Футбольні. В команді новий головний тренер, сьогодні в Білорусі відкривається трансферне вікно. Попередні розмови почалися ще приблизно два тижні тому, про те, що головний тренер не бачить в ігровій схемі Артема. Тому ми спокійно прийняли рішення розірвати контракт, який діяв ще півроку. В принципі, можна було б залишитися, ніхто нікого не виганяв, та якщо тренер не бачить гравця в команді, то якій сенс залишатися. Краще тоді шукати іншу команду, яка буде зацікавлена в Мілевському.

Ще два з половиною тижні тому дві команди вже цікавилися Артемом. Зараз він показує дуже хороший футбол. За цей рік він зіграв 36 матчів, забив 10 голів, віддав 15 гольових передач. Він виграв два Кубка для Динамо Брест. Є інтерес до нього. Зараз ми будемо це більш детально вивчати.

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Звичайно, хотілося б знайти команду, в якої будуть такі ж амбіційні плани, як у Динамо Брест. Будемо розглядати пропозиції, до кожної ми ставимося з повагою, детально вивчимо та будемо приймати рішення.

Ті два клуби, які вже зацікавилися Мілевським, представляють європейські чемпіонати. Ці команди грають в кваліфікації Ліги Європи.

Чи може він залишитися в Білорусі або повернутися в Україну? В Білорусі він може залишитися, якщо надійде якась цікава пропозиція. В принципі, можна обговорювати, в Артема все виходить в Білорусі. Що стосується України, то про це важко казати, адже ми прекрасно знаємо, що в Мілевського єдина команда, в якій він може грати в Україні, це Динамо Київ. Тому якісь інші варіанти з України на даному етапі ніхто розглядати не буде", – зазначив Панков.