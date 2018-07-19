Ліга Європи: Есеола допоміг Кайрату розбити андоррців, Моха пофеєрив у матчі з Мілсамі, поразка Леха Костевича

Завершилася частина повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в яких взяли участь і колишні гравці української Прем'єр-ліги.

Казахський Кайрат за допомогою екс-форварда київського Арсенала Адерінсоли Есеоли розтрощив андорський УЕ Енгордані. Українець забив під кінець першого тайму, а алматинці здобули видовищну перемогу з рахунком 7:1.

Несподівано ледь не попрощався з єврокубками Лех, за який грає Володимир Костевич. Щоправда, українець так і не вийшов із лави для запасних у поєдинку проти вірменського Гандзасара, а його партнери врятувалися від овертайму лише на п'ятій доданій арбітром хвилині.

У матчі ще одного казахського клубу – Тобола – проти грузинської Самтредії взяли участь відразу три екс-гравці з УПЛ. Ворота обох команд захищали українці – Дмитро Непогодов і Сергій Погорілий відповідно, а в старті казахів з'явився ще й екс-дніпрянин Джаба Канкава. Сильнішим, як і в першому матчі, був Тобол – 2:0.

Ще один розгром трапився в Братиславі. Місцевий Слован не залишив шансів молдовському Мілсамі. Колишній хавбек Олімпіка Моха забив двічі та зробив один асист, а лівий оборонець Сухоцький провів на полі весь матч.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Кайрат – УЕ Енгордані – 7:1 (перший матч – 3:0)

Голи: Еппель, 4, 11, 44, 76, Есеола, 42, Ісламхан, 53, Вороговський, 87 – Ляфонт, 72

Гандзасар – Лех – 2:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Л. Мусонда, 50, Харутюнян, 67 – Тралка, 90+5

Тобол – Самтредія – 2:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Турисбек, 12, Дарабаєв, 83

Слован – Мілсамі – 5:0 (перший матч – 4:2)

Голи: Шпорар, 15, 25, Моха, 33, 77, Цмільяніч, 52