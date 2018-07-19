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Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю Луніна

20:40 3011 Читать на русском
Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю Луніна
Аліссон провокує ефект доміно

Перехід голкіпера Роми та збірної Бразилії Аліссона в Ліверпуль може серйозно вплинути не лише на мерсисайдський клуб, але й інші клуби Європи.

Переможці

Клопп, Ван Дейк та Ловрен

Юрген Клопп нарешті отримає голкіпера, з яким не лячно виходити на фінал Ліги чемпіонів проти умовного Реала. Аліссон не лише славиться чудовою реакцією на лінії, але й класно грає ногами, що дуже цінується у сучасному футболі. Крім цього, у бразильця раніше не спостерігалося проблем з боковим зором та орієнтацією в просторі. А як з'ясувалося у Києві – це дуже важливі якості для сучасного воротаря.

Ліверпуль погодив трансфер Аліссона за рекордні 75 млн євро

Вірджил ван Дейк та Деян Ловрен повинні чи не найбільше радіти трансферу Аліссона в Ліверпуль. Якщо раніше при будь-якій втраті м'яча перед власними воротами центральні захисники мерсисайдської команди відчували приреченість, то зараз вони можуть розраховувати на справжнього голкіпера-ліберо. Аліссон класно читає гру та без зайвих роздумів покидає ворота, щоб підстрахувати партнерів.

Ван Дейк та Ловрен – тепер у безпеці

Лузери

Лоріс Каріус

Після рекордного придбання Аліссона за 75 млн євро в німецького воротаря залишається лише два шляхи розвитку кар'єри: задовольнитись роллю "другого номера" або змінити команду. Обравши перший варіант, Каріус зможе розраховувати хіба-що на матчі рівня Кубка Англії чи Кубка англійської ліги. Якщо ж Лоріс хоче прогресувати, то іншого виходу, ніж покинути Мерсисайд у нього просто немає. Принаймні, зараз дуже складно уявити, що він буде здатний на рівні конкурувати із зірковим бразильцем.

Каріус на вихід?

Переможці

Шмейхель та навіть Лунін

Трансфер Аліссона в Ліверпуль може не лише погубити кар'єру Каріуса, але й допомогти здійснити новий якісний стрибок деяким голкіперам інших клубів. Річ у тім, що Челсі, який також претендував на бразильця, тепер може переключитись на Каспера Шмейхеля. Данець, блискуче провівши Мундіаль, нарешті отримає можливість пограти у топ-клубі. Звісно, Шмейхель виграв АПЛ навіть у складі Лестера, але він ніколи ділив роздягальню зі справжніми зірками.

До чого тут Лунін? Українець може опинитись "на коні", якщо Челсі після невдачі з трансфером Аліссона вмовить Куртуа не переїжджати у Мадрид. У такому випадку Реал, можливо, знову зробить ставку на Кейлора, а Лунін стане третім голкіпером мадридського гранда після Касільї. Таким чином екс-воротар Зорі отримає реальний шанс проявити себе в Реалі вже цього сезону, а не тинятись орендами по Сегунді. Лунін зможе розвиватись на очах у Лопетегі, а це для нього, мабуть, – найголовніше.

Лунін одразу після Касільї?

Лузери

Челсі та Евертон

Лондонський клуб чи не найбільше постраждав після переїзду Аліссона в Ліверпуль. "Сині" вважали бразильця ідеальною заміною Куртуа, а тепер їм доведеться серйозно поламати голову, щоб вирішити воротарське питання. Якщо Куртуа таки покине команду Абрамовича, то боси Челсі будуть змушені робити ставку на менш привабливі варіанти – Шмейхеля чи Сілессена. Звісно, Челcі може спробувати підписати Яна Облка, чи не єдиного доступного голкіпера світового рівня, але його клаусула у 100 млн євро відлякує навіть ПСЖ.

А тепер про Евертон. Виявляється, що трансфер Аліссона може зірвати переїзд на Гудісон Парк вінгера Бордо Малкома, про якого так мріють "іриски". Річ у тім, що бразилець вже тривалий час перебуває на радарі у Роми, яка тепер має достатньо коштів, щоб дозволити собі його придбання. Принаймні, зараз цінник у 50 млн євро точно не злякає "вовків". Ліверпуль вже виписує їм рекордний чек...

"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні

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