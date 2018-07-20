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Ліга Європи: Льопа допоміг Осієку здолати Петрокуб, Нефтчі з Петровим покинули турнір

00:25 122 Читать на русском
Ліга Європи: Льопа допоміг Осієку здолати Петрокуб, Нефтчі з Петровим покинули турнір
Дмитро Льопа / UA-Футбол

Завершилися ще кілька повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Серед них – матчі за участі українців Дмитра Льопи та Кирила Петрова.

Хорватський Осієк у складному поєдинку здолав молдовський Петрокуб удома. Посприяв цьому і український хавбек Дмитро Льопа, який з'явився на полі в першому таймі. Команди обмінялися голами в першій третині матчу, а в другому таймі Барішич приніс перемогу хорватам.

В іншому поєдинку угорський Уйпешт розтрощив Нефтчі з Баку. Оборона на чолі з українцем Кирилом Петровим чотири рази не вслідкували за господарями поля й розгубила перевагу, здобуту в першому матчі. Тоді азербайджанці перемогли з різницею в два м'ячі.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Осієк – Петрокуб – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Мудразія, 15, Барішич, 61 – Амброс, 22 (пенальті)

Уйпешт – Нефтчі – 4:0 (перший матч – 1:3)

Голи: Літаускі, 19, Санковіч, 21, Цсотер, 50, Нвободо, 65

Ліга Європи1-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Осієк - Петрокуб: Четвер 19 липня 2018

Осієк
Матч завершено
2 : 1
Петрокуб
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Теги
Ліга Європи Осієк - Петрокуб Дмитро Льопа Дмитро Льопа Кирило Петров Кирило Петров Нефтчі Нефтчі Осієк Осієк
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