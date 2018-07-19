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Ліга Європи: Рига Скрипника вилетіла від софійського ЦСКА, Новак і Петряк не допомогли Вардару та Ференцварошу

22:49 118 Читать на русском
Ліга Європи: Рига Скрипника вилетіла від софійського ЦСКА, Новак і Петряк не допомогли Вардару та Ференцварошу
Віктор Скрипник / фото із соцмереж

Завершилися ще кілька повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зокрема, ця стадія змагань виявилася невдалою відразу для кількох українців.

Латвійська Рига під керівництвом Віктора Скрипника провела драматичний поєдинок із болгарським ЦСКА. Балтійська команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму, встояла в кінцівці поєдинку, але програла в післяматчевій у серії пенальті. Українець Володимир Баєнко з Риги свій удар реалізував.

Програв і македонський Вардар, за який грає український оборонець Євген Новак. Балканці наприкінці матчу двічі пропустили від гвінейці Бакара Бальде та покинули турнір.

Вибув з розіграшу Ліги Європи і угорський Ференцварош. Клуб, за який на правах оренди з Шахтаря грає Іван Петряк, мінімально поступився Маккабі після нічиєї 1:1 вдома.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Рига – ЦСКА Софія – 1:0 (перший матч – 0:1), пен. – 3:5

Гол: Черномордійс, 44

Вилучення: Паніч, 109 – Родрігес, 74

Нереалізований пенальті: Десподов, 89 (Ц)

Вардар – Пюнік – 0:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Б. Бальде, 85, 89

Маккабі Тель-Авів – Ференцварош – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Атар, 45+1

Ліга Європи1-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Рига - ЦСКА Софія: Четвер 19 липня 2018

Рига
Матч завершено
1 : 0
( осн. час 1 : 0 )
( пен. 3 : 5 )
ЦСКА Софія
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Рига Рига Рига - ЦСКА Софія Іван Петряк Іван Петряк Євген Новак Євген Новак Ференцварош Ференцварош Вардар Вардар Ліга Європи Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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