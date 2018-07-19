Ліга Європи: Рига Скрипника вилетіла від софійського ЦСКА, Новак і Петряк не допомогли Вардару та Ференцварошу

Завершилися ще кілька повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зокрема, ця стадія змагань виявилася невдалою відразу для кількох українців.

Латвійська Рига під керівництвом Віктора Скрипника провела драматичний поєдинок із болгарським ЦСКА. Балтійська команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму, встояла в кінцівці поєдинку, але програла в післяматчевій у серії пенальті. Українець Володимир Баєнко з Риги свій удар реалізував.

Програв і македонський Вардар, за який грає український оборонець Євген Новак. Балканці наприкінці матчу двічі пропустили від гвінейці Бакара Бальде та покинули турнір.

Вибув з розіграшу Ліги Європи і угорський Ференцварош. Клуб, за який на правах оренди з Шахтаря грає Іван Петряк, мінімально поступився Маккабі після нічиєї 1:1 вдома.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Рига – ЦСКА Софія – 1:0 (перший матч – 0:1), пен. – 3:5

Гол: Черномордійс, 44

Вилучення: Паніч, 109 – Родрігес, 74

Нереалізований пенальті: Десподов, 89 (Ц)

Вардар – Пюнік – 0:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Б. Бальде, 85, 89

Маккабі Тель-Авів – Ференцварош – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Атар, 45+1