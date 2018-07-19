В Динамо-Брест офіційно підтвердили відхід Мілевського з клубу

У білоруському клубі повідомили про розірвання контрактів з Мілевським та Гавриловичем.

Брестське Динамо через свій офіційний сайт оголосило про розірвання контрактів з Артемом Мілевським та Олексієм Гавриловичем. Угоди були розірвані за обопільною згодою сторін.

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Причини, за якими Динамо-Брест прощається з даними гравцями, клуб не розголошує. Прощаємося шанобливо і сподіваємося, що ці футболісти при своїй кваліфікації знайдуть гідні варіанти продовження роботи", – заявила прес-секретар брестського Динамо Ольга Хіжінкова.

Відзначимо, агент Мілевського Олександр Панков у коментарі "Футбол 24" зазначив, що причини припинення співпраці лише футбольні. За словами Панкова, Мілевський не вписується в ігрові схеми нового головного тренера динамівців.

Мілевський покине Динамо Брест за згодою сторін, вже має пропозиції від учасників кваліфікації ЛЄ, – агент