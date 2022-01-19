Футбол 24 презентує дайджест головних новин за вівторок, 18 січня.

Україна

Динамо розглядає кандидатуру Шевченка на пост тренера.

Скрипник може покинути Зорю. Наставник луганців вже має пропозиції з Європи.

Подарунок для восьми лідерів збірної України: ФІФА ухвалила важливе рішення перед стартом плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Українці за кордоном

Миколенка тренуватимуть три легенди: Евертон зробив офіційну заяву щодо нового наставника.

Подвиг Коваленка можуть відібрати: італійські чиновники хочуть переграти матч Мілана зі Спецією.

Шевченко і його штаб продовжать отримувати зарплату в Дженоа: відомі суми.

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Помер легенда мадридського Реала Пако Хенто, який є світовим рекордсменом за кількістю виграних Кубків європейських чемпіонів.

Кубок Італії: Ювентус легко розгромив Сампдорію, Лаціо завдяки Іммобіле дотиснув Удінезе.

Челсі розписав результативну нічию з Брайтоном: безвиграшна серія "аристократів" в АПЛ досягла чотирьох матчів.

Кубок Німеччини: Холанд не врятував Борусію Д від ганебного вильоту, Кельн і Гамбург видали драму з комічним пенальті.