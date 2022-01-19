Головні новини футболу 18 січня: Шевченко може повернутись в Динамо, смерть легенди Реала
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за вівторок, 18 січня.
Україна
Динамо розглядає кандидатуру Шевченка на пост тренера.
Скрипник може покинути Зорю. Наставник луганців вже має пропозиції з Європи.
Подарунок для восьми лідерів збірної України: ФІФА ухвалила важливе рішення перед стартом плей-офф кваліфікації ЧС-2022.
Українці за кордоном
Миколенка тренуватимуть три легенди: Евертон зробив офіційну заяву щодо нового наставника.
Подвиг Коваленка можуть відібрати: італійські чиновники хочуть переграти матч Мілана зі Спецією.
Шевченко і його штаб продовжать отримувати зарплату в Дженоа: відомі суми.
Інші важливі новини
Помер легенда мадридського Реала Пако Хенто, який є світовим рекордсменом за кількістю виграних Кубків європейських чемпіонів.
Кубок Італії: Ювентус легко розгромив Сампдорію, Лаціо завдяки Іммобіле дотиснув Удінезе.
Челсі розписав результативну нічию з Брайтоном: безвиграшна серія "аристократів" в АПЛ досягла чотирьох матчів.
Кубок Німеччини: Холанд не врятував Борусію Д від ганебного вильоту, Кельн і Гамбург видали драму з комічним пенальті.