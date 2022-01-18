Керівництво Евертона поки так і не знайшло повноцінну заміну Рафаелю Бенітесу.

Мерсисайдці призначили Данкана Фергюсона тимчасовим тренером команди на найближчі матчі, повідомляє офіційний сайт Евертона.

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Сьогодні колишній нападник "ірисок" вже провів тренування команди. У штаб Фергюсона увійшли ще дві легенди клубу – Лейтон Бейнс та Джон Еббрелл. Тренером воротарів буде Алан Келлі.

Це вже вдруге Данкан Фергюсон став виконувачем обов'язків тренера Евертона. Водночас клуб обіцяє зробити оголошення щодо постійного головного тренера в установленому порядку.

Найближчий поєдинок команда Віталія Миколенка проведе в суботу, 22 січня, проти Астон Вілли в АПЛ.

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