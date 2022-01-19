Кубок Італії, 1/8 фіналу

Лаціо – Удінезе – 1:0

Гол: Іммобіле, 107

Ювентус – Сампдорія – 4:1

Голи: Куадрадо, 25, Ругані, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (п) – Конті, 63

Удінезе несподівано зумів створити чимало проблем Лаціо. "Орли" змогли протиснутитися у чвертьфінал завдяки єдиному голу Чіро Іммобіле вже в овертаймі. У чвертьфіналі римляни зіграють з Міланом.

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Ювентус був відвертим фаворитом матчу з Сампдорією. Туринці відповідним чином і намагалися діяти, але ніяк не могли знайти ключ до воріт суперника. Відрити рахунок вдалося в середині першого тайму. Куадрадо хитро виконав штрафний удар. Згодом Мората подвоїв перевагу, але VAR розгледів порушення правил на початку гольової атаки.

У другому тайму на полі з'явилося кілька лідерів Ювентуса, тому "б'янконері" без особливих проблем оформили розгром. Андреа Конті забив дебютний гол за Сампдорію, але туринці цього навіть не помітили. В наступному раунді Кубка Італії Ювентус зіграє з переможцем пари Сассуоло – Кальярі.

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