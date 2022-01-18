Колишній наставник збірної України та його штаб протрималися в Дженоа трохи більше ніж два місяці, але їхні контракти не були анульовані навіть після відставки. Це звична практика. Клуб продовжить платити зарплату, поки тренери не працевлаштуються в іншому місці.

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За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, витрати на тренерський штаб Андрія Шевченка для Дженоа становлять 7 млн євро на рік. Чиста зарплата українця – 2,3 млн. Додатково один мільйон він міг заробити, якби втримав команду в Серії А.

Зауважимо, що Дженоа поки так і не знайшла нового головного тренера. Нищівна поразка від Фіорентини злякала Бруно Лаббадію. Контракти Шевченка та його помічників будуть чинними аж до літа 2024 року.

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