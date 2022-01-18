У компенсований час Мілан, здавалося, вирвав перемогу. Однак арбітр Марко Серра грубо помилився, і взяття воріт не можна було зарахувати. Буквально у наступній атаці Спеція забила переможний гол, асист у активі Віктора Коваленка.

Арбітр "вкрав" гол у Мілана в компенсований час – рефері розплакався після сенсації від Коваленка і компанії

Зрештою, команді українця поки не варто радіти. Звітний поєдинок можуть переграти. Італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons звернеться до FIGC (федерації футболу Італії) з проханням призначити перегравання матчу Мілан – Спеція через грубу помилку арбітра, що змінила долю поєдинку. "Згідно з регламентом, матч можна переграти через технічну помилку, якщо суддя визнав її в протоколі гри і якщо вона справді вплинула на перебіг поєдинку".

"Ми офіційно попросимо FIGC переграти цей матч, щоб захистити звичний перебіг спортивних змагань і уболівальників, які мають право відвідувати змагання без серйозних технічних помилок. Мілан бореться за Скудетто, і подібна помилка завдає величезних збитків клубу", – цитує президента Codacons Марко Донцеллі SempreMilan.

Спеція завдяки асисту Коваленка здобула перемогу над Міланом, Фіорентина забила 6 голів Дженоа, Наполі переграв Болонью

В Італії вже були випадки, коли матчі перегравали. Зокрема, у Серії D Остіамаре розтрощив Тім Нуова Флорида (4:0). Однак гру довелося провести знову, оскільки рефері визнав свою технічну помилку, коли скасував гол, після якого рахунок став би рівним. Водночас Мілану буде складно розраховувати на позитивне рішення. Гол Мессіаса навіть не можна вважати не зарахованим, адже бразилець бив по воротах після свистка.