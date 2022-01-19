Украина

Динамо рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера.

Скрипник может покинуть Зорю. У наставника луганцев уже есть предложения из Европы.

Подарок для восьми лидеров сборной Украины: ФИФА приняла важное решение перед стартом плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Украинцы за границей

Миколенко будут тренировать три легенды: Эвертон сделал официальное заявление по поводу нового наставника.

Подвиг Коваленко могут отобрать: итальянские чиновники хотят переиграть матч Милана со Специей.

Шевченко и его штаб продолжат получать зарплату в Дженоа: известны суммы.

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Умер легенда мадридского Реала Пако Хенто, являющейся мировым рекордсменом по количеству выигранных Кубков европейских чемпионов.

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