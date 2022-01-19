Главные новости футбола 18 января: Шевченко может вернуться в Динамо, смерть легенды Реала
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за вторник, 18 января.
Украина
Динамо рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера.
Скрипник может покинуть Зорю. У наставника луганцев уже есть предложения из Европы.
Подарок для восьми лидеров сборной Украины: ФИФА приняла важное решение перед стартом плей-офф квалификации ЧМ-2022.
Украинцы за границей
Миколенко будут тренировать три легенды: Эвертон сделал официальное заявление по поводу нового наставника.
Подвиг Коваленко могут отобрать: итальянские чиновники хотят переиграть матч Милана со Специей.
Шевченко и его штаб продолжат получать зарплату в Дженоа: известны суммы.
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