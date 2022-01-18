"Шевченко в Динамо? За моєю інформацією, "біло-сині" розглядають цілком реально. Ще до Дженоа розглядали такий варіант, але тоді було зарано.

Дженоа знайшла заміну Шевченку – тренер прямує в Італію

Нині вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи зламали, то, в принципі, для нього це добрий варіант", – розповів Болотніков у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Дженоа звільнила Андрія Шевченка після поразки від Мілана в Кубку Італії. У матчі з Фіорентиною командою керував Абдулай Конко, але це не врятувало від фіаско. "Фіалки" розгромили Дженоа з рахунком 6:0.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа