У міжсезоння Зоря змушена буде шукати нового тренера. Віктор Скрипник покине свою посаду після трьох років роботи в клубі. Наставник має кілька нових пропозицій з Європи, тому, найімовірніше, знову поїде в інший чемпіонат, стверджує Meta Ratings.

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Раніше 52-річний фахівець претендував на роботу у збірній України та Ференцвароші, але посади головних тренерів у цих командах вже зайняті.

Скрипник очолив Зорю у 2019 році, а перед тим працював у Вердері та Ризі, з якою став чемпіоном Латвії. Під його керівництвом луганці двічі стали бронзовим призером УПЛ і грали у груповому турнірі Ліги конференцій 2021/22. У сезоні 2021/22 Зоря посідає 4 місце в УПЛ.

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