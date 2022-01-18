Знаменитий екс-нападник "вершкових" Франсіско Пако Хенто пішов із життя у віці 88 років.

Почесний президент мадридського Реала помер сьогодні, 18 січня. Франсіско Пако Хенто – єдиний в історії футболу, хто виграв 6 Кубків європейських чемпіонів. У нього залишилися дружина і два сини, інформує офіційний сайт Реала.

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"Реал Мадрид, його президент і рада директорів глибоко шкодують про смерть Франсіско Хенто, почесного президента Реала і однієї з найбільших легенд нашого клубу і світового футболу.

Клуб висловлює свої співчуття, любов і прихильність дружині померлого Марі Луз, його синам Франсіско та Хуліо, онукам Айтані та Канделі, а також всім його родичам, колегам та близьким", – зазначено в заяві "вершкових".

Причини смерті легенди не вказуються.

Пако Хенто виступав за Реал з 1953 по 1971 рік, віддавши мадридцям 18 сезонів. Зіграв 600 поєдинків та записав до свого активу 182 голи. Колекція титулів вражає – 12 чемпіонств Іспанії, 6 Кубків європейських чемпіонів, 2 Кубка Іспанії. Саме на часи Хенто припало домінування Реала в Європі у 50-х – 5 КЄЧ поспіль, що не вдалося повторити нікому.

Пако Хенто провів 43 матчі за збірну Іспанії, в яких забив 5 голів.

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