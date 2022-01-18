Подарунок для восьми лідерів збірної України – ФІФА ухвалила важливе рішення перед стартом плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Тренерський штаб "синьо-жовтих" може спокійно готуватися до поєдинку з Шотландією.
Збірна України у півфіналі кваліфікації зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.
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Перед стартом кваліфікації профільний комітет ФІФА ухвалив рішення анулювати усі попередження гравців, які не призвели до вилучення, повідомляє офіційний сайт УАФ. Відтак, у футболістів не буде ризику отримати дискваліфікацію за жовту картку в півфінальних матчах.
У збірної України після групового етапу було відразу вісім гравців основи, для яких ще одне попередження означало б пропуск наступної гри. Це Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Ілля Забарний. Також у цьому списку міг опинитися Марлос, але він уже завершив виступи у збірній.
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