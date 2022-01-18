Челсі в останніх шести турах АПЛ здобув всього одну перемогу (над Вулверхемптоном), розписавши чотири нічиї та програвши Манчестер Сіті. Таким чином, у виїзній зустрічі з Брайтоном лондонців не влаштовувала "мирова" – втім, перший тайм виявився вкрай складним для гостей. Вже на 4-й хвилині "чайки" могли вийти вперед внаслідок пострілу Модера з околиць штрафного, однак м'яч пройшов повз ліву стійку.

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Підопічні Томаса Тухеля огризнулися на 16-й хвилині вриванням Аспілікуети на правий кут штрафного й пострілом Сесара у дев'ятку. Санчес без особливих проблем парирував. Цей момент міг би стати останнім у першій половині гри, якби на 28-й хвилині Зієш не пробив метрів з 23-х точно під ближню штангу – Санчес не очікував на удар, пропустивши м'яч у сітку. 0:1!

До перерви рахунок не змінився. Футбол Челсі залишав бажати кращого, але у Брайтона теж мало що виходило – втім, у другому таймі господарі відчутно додали у активності. Вже на 47-й хвилині Велбек увірвався на лівий край карного майданчика й пробив низом, але влучити у площину воріт Дані не зміг. Після цього "чайки" провели кілька хороших атак і заробили низку стандартів.

На 60-й хвилині тиск Брайтона приніс успіх: Макаллістер виконав подачу з кутового, а Вебстер замкнув головою – 1:1! На 68-й та 69-й хвилинах свіжі Троссар і Мопей організували дві шикарні атаки з небезпечними прострілами, які не встиг завершити Ніл. Челсі огризнувся на 73-й хвилині вриванням Лукаку в штрафний та ударом, який потягнув Санчес.

Томас Тухель намагався вирвати перемогу, виконавши потрійну атакувальну заміну на 80-й хвилині. Замість Лукаку, Зієша та Жоржінью вийшли Вернер, Хаверц і Ковачіч, однак нічого цікавого вони не організували – як і всі інші лондонці. Брайтон пережив кілька хвилин високої активності Челсі, але ближче до кінця основного часу ініціатива повернулася до господарів.

Реалізувати перевагу Брайтону не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию, внаслідок якої "чайки" набрали 29 очок. Підопічні Грема Поттера залишились на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці. Челсі з 44 заліковими балами тримається третім. Безвиграшна серія команди Томаса Тухеля в АПЛ досягла чотирьох матчів.

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