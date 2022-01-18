Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Кельн – Гамбург – 1:1 (3:4 в серії пенальті)

Голи: Модест, 120+1 (пен.) – Глацель, 92

Мюнхен 1860 – Карлсруе – 0:1

Гол: Ваніцек, 69 (пен.)

Бохум – Майнц – 3:1

Голи: Пантовіч, 56 (пен.), 59, Льовен, 80 – Онісіво, 36

Санкт-Паулі – Борусія Д – 2:1

Голи: Аменьїдо, 4, Вітсель, 40 (аг) – Холанд, 58 (пен.)

Кельн і Гамбург не змогли забити у 90 хвилин основного часу, тому були змушені проводити екстратайми. Представник другої Бундесліги відразу отримав перевагу зусиллями Глацеля, але до фінального свистка не витримав – Модест на останніх секундах зрівняв рахунок з пенальті. У післяматчевій лотереї була окрема драма імені Флоріана Кайнца. Австрієць виконував п'ятий удар Кельна за рахунку 4:3 на користь суперника. Форвард "цапів" примудрився вдарити правою ногою так, що м'яч торкнувся і лівої. Спочатку суддя зарахував гол, але VAR справедливо порадив скасувати через подвійний дотик – Гамбург крокує далі.

Den her kendelse, der kostede Köln sejren mod HSV. Kainz der rør bolden to gange, og derfor annulleres målet pic.twitter.com/y6I00k118E — bulibold.dk (@bulibold) January 18, 2022

У матчі команд нижчих дивізіонів Карлсруе мінімально здолав легендарний Мюнхен 1860, який зараз бовтається в середині таблиці третьої Бундесліги. Бохум влаштував камбек проти Майнца. "Карнавальники" забили першими, але блискавичний дубль Пантовіча по перерві все перевернув з ніг на голову. На 80-й хвилині Льовен закріпив успіх господарів.

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Головна сенсація дня відбулася у Гамбурзі, де місцевий Санкт-Паулі вибив цілком бойовий склад дортмундської Борусії. "Пірати" йдуть лідерами другої Бундесліги, а тепер ще й можуть похизуватися скальпом гранда. Вже у першому таймі господарі мали комфортну перевагу у 2 м'ячі – постаралися Аменьїдо та Вітсель, який зрізав м'яч у власні ворота. На 58-й хвилині Холанд точним ударом з пенальті натякнув на камбек, але він не відбувся. Санкт-Паулі відбив усі атаки "джмелів", склавши компанію у 1/4 фіналу своїм сусідам з Гамбурга.

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