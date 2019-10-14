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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Сербія у складному матчі здолала Литву і завдяки Україні покращила свої шанси на вихід з групи

14 жовтня 23:59 1218
Сербія у складному матчі здолала Литву і завдяки Україні покращила свої шанси на вихід з групи
Литва – Сербія – 1:2

У матчі 8-го туру групи В відбору на Євро-2020 Литва на власному полі поступилась Сербії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

79’ Донатас Казлаускас
 
Алєксандар Мітровіч 49’
Алєксандар Мітровіч 53’
49’ Алєксандар Мітровіч
53’ Алєксандар Мітровіч
79’ Донатас Казлаускас

Востаннє, у офіційних матчах, Литва вигравала рівно три роки тому, коли зуміла на своєму полі переграти Мальту (2:0). У поточному відборі Євро-2020 у групі В "жовто-зелені" – абсолютний аутсайдер, в активі якого лише одна нічия і одне очко. Тож матч проти Сербії був чи не останнім шансом хоч якось покращити своє турнірне становище і грюкнути дверима наостанок. Натомість для Сербії цей матч був надважливим – у разі програшу команда втрачала будь-які шанси вийти напряму з групи. У першій грі команда Любіша Тумбаковіча впевнено здолала Литву (4:1) і сподівалась на успіх і у матчі-відповіді.

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Обидві команди розпочали доволі обережно і боротьба, в основному, йшла за центр поля. Перший по-справжньому небезпечний момент виник у Литви на 12-й хвилині: Овідіюс Вербіцкас не дотягнувся до навісу у воротарський майданчик і захисники вибили круглого подалі. Через шість хвилин Філіп Костіч пробивав зі штрафного – м’яч влучив у сітку збоку воріт.

В середині тайму серби пішли у затяжну атаку і захисники буквально кидались під м’яч після удару Ніколи Міленковіча. На 28-й хвилині свій найреальніший шанс вийти вперед втратила Сербія – Лука Мілівоєвіч навісив у воротарський майданчик, Алєксандар Мітровіч виграв єдиноборство у захисника і пробив головою по воротах. Вітаутас Черняускас врятував свою команду.

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Вже за мить Адем Льяїч потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика – неточно. На 35-й хвилині могли забивати господарі: Саулюс Міколюнас скинув на хід Овідіюсу Вербіцкасу і той сходу потужно пробив по воротах – прямо у Марко Дмітровіча. За хвилину до закінчення першого тайму мало не підвів господарів голкіпер: він у падінні відбив м’яч і не встиг зафіксувати його в руках. Нападники збірної Сербії мчали на добивання, але Вітаутас Черняускас в останній момент встиг оговтатись, згрупуватись і забрати круглого.

Початок другого тайму ознаменувався голом: Алєксандар Мітровіч після передачі Адема Льяїча відкрив рахунок у матчі. А вже за чотири хвилини серби повторили комбінацію і забили вдруге: атака правим флангом закінчилась ударом Адема Льяїча, який бив з гострого кута по воротах. Однак Мітровіч встиг підставити ногу і, змінивши тракторію польоту м’яча, оформити дубль. Після пропущених голів литовці певний час виглядали доволі розгубленими і ніяк не могли зачепитись за м’яч.

На 66-й хвилині Юстас Ласіцкас отримав пас у центрі поля і проривався з м’ячем до штрафного майданчика, де у сутичці з захисником впав. Арбітр порушення правил не зафіксував і продовжив гру. За три хвилини Неманья Радоньїч промчав по лівому флангу до воріт суперника і потужно пробив у кут воріт. Черняускас продемонстрував клас і відбив круглого. За мить у гру вступив інший голкіпер – після потужного удару Юстаса Ласіцкаса Дмітровіч перевів м’яч на кутовий.

Мало чого бракувало Артурасу Жулпі, що вийшов на заміну, аби скоротити рахунок у матчі – Дмітровіч врятував свою команду. Та за хвилину Литва таки вистраждала свій заслужений гол: Донатас Казлаускас, підхопивши м’яч на лівому фланзі у центрі поля, промчав з ним до воротарського майданчика і потужно пробив у ближній кут воріт. Воротар був безсилим.

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На 85-й хвилині виник доволі суперечливий момент — Роландас Баравікас отримав м’яч на межі штрафного майданчика, увійшов з ним до воротарських володінь і був збитий суперником. Та арбітр знову не зафіксував порушення правил. За три хвилини до закінчення матчу Алєксандар Мітровіч після подачі з правого флангу у штрафний майданчик вистрибнув вище за всіх і пробив головою по воротах. М’яч влучив у воротаря і позбавив серба права святкувати хет-трик. До слова Мітровіч у цьому матчі забив свій 30-й і 31-й голи. Вже на другій доданій хвилині Литва могла поставити жирну крапку у матчі: Казлаускас закинув м’яч у штрафний майданчик і Кароліс Лаукжеміс мало не зрівняв рахунок – замкнув впритирку зі стійкою воріт.

Ця перемога, завдяки поразці збірної Португалії від України, впритул наблизила Сербію до чемпіонів Європи. Україна з 19-ма пунктами впевнено очолює турнірну таблицю, далі йде Португалія (11 очок) та Сербія (10 очок). Замикає турнірну таблицю Литва з 1 пунктом.

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