Сербія у складному матчі здолала Литву і завдяки Україні покращила свої шанси на вихід з групи

У матчі 8-го туру групи В відбору на Євро-2020 Литва на власному полі поступилась Сербії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Востаннє, у офіційних матчах, Литва вигравала рівно три роки тому, коли зуміла на своєму полі переграти Мальту (2:0). У поточному відборі Євро-2020 у групі В "жовто-зелені" – абсолютний аутсайдер, в активі якого лише одна нічия і одне очко. Тож матч проти Сербії був чи не останнім шансом хоч якось покращити своє турнірне становище і грюкнути дверима наостанок. Натомість для Сербії цей матч був надважливим – у разі програшу команда втрачала будь-які шанси вийти напряму з групи. У першій грі команда Любіша Тумбаковіча впевнено здолала Литву (4:1) і сподівалась на успіх і у матчі-відповіді.

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Обидві команди розпочали доволі обережно і боротьба, в основному, йшла за центр поля. Перший по-справжньому небезпечний момент виник у Литви на 12-й хвилині: Овідіюс Вербіцкас не дотягнувся до навісу у воротарський майданчик і захисники вибили круглого подалі. Через шість хвилин Філіп Костіч пробивав зі штрафного – м’яч влучив у сітку збоку воріт.

В середині тайму серби пішли у затяжну атаку і захисники буквально кидались під м’яч після удару Ніколи Міленковіча. На 28-й хвилині свій найреальніший шанс вийти вперед втратила Сербія – Лука Мілівоєвіч навісив у воротарський майданчик, Алєксандар Мітровіч виграв єдиноборство у захисника і пробив головою по воротах. Вітаутас Черняускас врятував свою команду.

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Вже за мить Адем Льяїч потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика – неточно. На 35-й хвилині могли забивати господарі: Саулюс Міколюнас скинув на хід Овідіюсу Вербіцкасу і той сходу потужно пробив по воротах – прямо у Марко Дмітровіча. За хвилину до закінчення першого тайму мало не підвів господарів голкіпер: він у падінні відбив м’яч і не встиг зафіксувати його в руках. Нападники збірної Сербії мчали на добивання, але Вітаутас Черняускас в останній момент встиг оговтатись, згрупуватись і забрати круглого.

Початок другого тайму ознаменувався голом: Алєксандар Мітровіч після передачі Адема Льяїча відкрив рахунок у матчі. А вже за чотири хвилини серби повторили комбінацію і забили вдруге: атака правим флангом закінчилась ударом Адема Льяїча, який бив з гострого кута по воротах. Однак Мітровіч встиг підставити ногу і, змінивши тракторію польоту м’яча, оформити дубль. Після пропущених голів литовці певний час виглядали доволі розгубленими і ніяк не могли зачепитись за м’яч.

На 66-й хвилині Юстас Ласіцкас отримав пас у центрі поля і проривався з м’ячем до штрафного майданчика, де у сутичці з захисником впав. Арбітр порушення правил не зафіксував і продовжив гру. За три хвилини Неманья Радоньїч промчав по лівому флангу до воріт суперника і потужно пробив у кут воріт. Черняускас продемонстрував клас і відбив круглого. За мить у гру вступив інший голкіпер – після потужного удару Юстаса Ласіцкаса Дмітровіч перевів м’яч на кутовий.

Мало чого бракувало Артурасу Жулпі, що вийшов на заміну, аби скоротити рахунок у матчі – Дмітровіч врятував свою команду. Та за хвилину Литва таки вистраждала свій заслужений гол: Донатас Казлаускас, підхопивши м’яч на лівому фланзі у центрі поля, промчав з ним до воротарського майданчика і потужно пробив у ближній кут воріт. Воротар був безсилим.

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На 85-й хвилині виник доволі суперечливий момент — Роландас Баравікас отримав м’яч на межі штрафного майданчика, увійшов з ним до воротарських володінь і був збитий суперником. Та арбітр знову не зафіксував порушення правил. За три хвилини до закінчення матчу Алєксандар Мітровіч після подачі з правого флангу у штрафний майданчик вистрибнув вище за всіх і пробив головою по воротах. М’яч влучив у воротаря і позбавив серба права святкувати хет-трик. До слова Мітровіч у цьому матчі забив свій 30-й і 31-й голи. Вже на другій доданій хвилині Литва могла поставити жирну крапку у матчі: Казлаускас закинув м’яч у штрафний майданчик і Кароліс Лаукжеміс мало не зрівняв рахунок – замкнув впритирку зі стійкою воріт.

Ця перемога, завдяки поразці збірної Португалії від України, впритул наблизила Сербію до чемпіонів Європи. Україна з 19-ма пунктами впевнено очолює турнірну таблицю, далі йде Португалія (11 очок) та Сербія (10 очок). Замикає турнірну таблицю Литва з 1 пунктом.

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