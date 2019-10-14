Лунін "змусив" Роналдо пояснити президенту Реала ігнор тренера – українець знову на перших шпальтах іспанських ЗМІ

Андрій Лунін уже 3-й місяць продовжує очікувати на офіційний дебют у складі Вальядоліда. Бос скромного іспанського клубу, легендарний в минулому форвард Реала та збірної Бразилії Роналдо обговорив ситуацію українця з Флорентіно Пересом.

Воротар збірної України у минулому провальному сезоні дебютував за Леганес лише 30-го жовтня, тому трохи часу ще є, однак немає жодних причин розраховувати на ігрову практику найближчим часом. Лунін продовжує збирати похвалу іспанських ЗМІ, але головний тренер "пуселас" Серхіо Гонсалес відмовляється ставити на нього до настання пори кубкових матчів, яка цьогоріч відчутно посунулася в часі. Якщо не враховувати товариські поєдинки та молодіжний Чемпіонат світу, Андрій не зіграв жодного матчу протягом останніх 5-и місяців з моменту травневої поразки від Уески на фініші Прімери 2018/19.

Лунін дебютує за Вальядолід, перебуваючи у таборі збірної України: дикий фейл іспанської преси з сенсаційним інсайдом

Los nervios de Masip en el último partido y su fallo en el gol podrían hacer pensar en la titularidad de Lunin.

Tú con quien jugarías ante el RCD Español?

Vota y retuitea. Entre todos los retuit, sorteamos un balón de fútbol. — ValladolidEsDeporte (@ValladolidESDXT) September 25, 2019 Лунін, а не Масіп – фанати Вальядоліда ставили на українця в основі перед одним з останніх матчів чемпіонату Іспанії RESULTADO ENCUESTA sobre el portero que debe de ser titular en el @realvalladolid contra el Espanyol.



- Lunin: 60%

- Masip: 40% pic.twitter.com/Ex3yFZzvBB — Pucela Fichajes (@Pucela_Fichajes) September 26, 2019 Навіть фанати іспанського середняка в різних опитуваннях обирали українця замість нестабільного Масіпа. Та для наставника Вальядоліда екс-кіпер Барселони – недоторканний. На цьому тлі цікаво виглядають чутки про розмову Роналдо з президентом Мадрида щодо відсутності ігрової практики нашого воротаря, розповсюджені порталом Defensa Central, що спеціалізується на новинах з табору "вершкових" і час до часу видає свої ексклюзиви. Очільники двох клубів, у назві яких є Реал, продуктивно обговорили цю проблему.

"Флорентіно отримав важливий дзвінок щодо Луніна", – йдеться у заголовку на DC. Роналдо Назаріо попросив вибачення у Переса за те, що Андрій все ще не постав перед публікою у матчі за Вальядолід, який належить бразильцю. "Лунін є великою воротарською надією Реала на майбутнє, в коротко-середньостроковій перспективі. "Вершковий" клуб придбав його за вигідною ціною, і у своєму віці він вже став найкращим воротарем світу молодої генерації. Українець іде від оренди до оренди, але все ще не отримав жодної хвилини у Вальядоліді.

Роналдо має багато що сказати та пояснити. Легендарний екс-гравець Реала наполегливо просив підписати Луніна та кількох інших гравців Мадрида: Родріго, Кубо, Браїма Діаса та Вінісіуса. Однак взяв лише українця та пару гравців Кастільї (травмований з вересня Хаві Санчес і Де Фрутос). У всіх трьох випадках фінал історії однаковий – 0 зіграних хвилин. Роналдо, скориставшись перервою і відсутністю ігор, зателефонував до Флорентіно порозмовляти про цю ситуацію.

У розмові зосередився на персоні Луніна, оскільки українець викликає найбільший неспокій на Бернабеу після того, як пройшов те саме з Леганесом. Роналдо перепросив за його питання і факти відсутності ігрової практики. Він зізнався, що в цьому випадку головним є рішення тренера, а сам нічого не може зробити, позаяк поважає спортивний аспект та роботу Серхіо Гонсалеса. Флорентіно подякував за дзвінок і повністю зрозумів пояснення людини, яка найбільше наполягала на підписанні Луніна в оренду.

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Іспанське видання AS відзначає, що український страж воріт за роки, проведені в Іспанії з моменту підписання Реалом, провів менше хвилин на клубному рівні, ніж у збірних всіх рівнів: 544 проти 810. "Лунін у лабіринті. Незважаючи на брак практики у Вальядоліді, його тезка Шевченко стабільно викликає Андрія у збірну. Відсутність хвилин у чемпіонаті Іспанії не зачинила перед ним дверей у національну команду, де дебютував проти Саудівської Аравії (1:1) у березні 2018-го року. Шевченко почав його викликати у 18. Це був один з його 4-х спарингів, адже в офіційному матчі за Україну він ще не грав. У збірній панує 35-річний Пятов (90 матчів), замінити якого і буде покликаний Лунін".

AS | Depuis qu'il a signé au Real Madrid, le temps de jeu d'Andriy Lunin c'est :



- 8️⃣1️⃣0️⃣ minutes avec l'Ukraine

- 5️⃣4️⃣4️⃣ en clubs (toutes a Leganés car il n'a pas encore joué une fois cette saison en prêt au Real Valladolid). pic.twitter.com/KvgGk3qB8k — ️ Passion Madrid France ️ (@PassionMadridFR) October 11, 2019

Тим часом Лунін потрапив на першу шпальту мадридської газети. "Майбутнє є білим", – йдеться у матеріалі іспанських журналістів щодо перспектив 9 молодих зірочок "королівського" клубу, найстаршому з яких не виповнилося і 24 роки. Усі вони зараз перебувають у розташуванні своїх збірних. Серхіо Регілон, Дані Себальйос (обидва Іспанія), Едер Мілітао, Родріго (обидва Бразилія), Кубо (Японія), Феде Вальверде (Уругвай), Мартін Едегор (Норвегія), Андрій Лунін (Україна) та Ашраф Хакімі (Марокко). До них цілком можна було додати бразильця Вінісіуса, серба Йовіча та іспанця Асенсіо, які з різних причин пропускають нинішні збори.

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Більшості з цієї повноцінної собі команди 22 роки і менше. Лише Себальйос та Асенсіо перебувають на межі, де часто завершується молодіжний футбол (по 23). Після двох епох "галактікос" Флорентіно Перес робить нову революцію. Коли в українських клубах прийнято скаржитися на кількість молодих гравців, якою нерідко виправдовують тренерські провали, Мадрид пишається своєю ставкою на юних талантів, яким пророкують велике майбутнє.

Початком зміни трансферної стратегії Реала AS називає 2013-й рік, коли після підписання Бейла в клубі зрозуміли, що гонка фінансових озброєнь до добра "вершкових" не приведе. Створювати "золоті м'ячі", а не купувати їх, образно кажучи. Реал купує юних талантів безперестанку, зокрема, в пошуках нових Неймара чи Мбаппе за прийнятною ціною. Петерса, Едегора і Вінісіуса придбали 16-річними. Лінхарта, Гальвана і Родріго – 17-річними. Абнер, Асенсіо, Вальєхо, Вальверде, Серхіо Діас та Родріго Родрігес підписали контракт з мадридцями у 18 років. Тео Ернандес, Крісто і Лунін – у 19, Каземіро і Себальйос – у 20, а Іско та Лукас Сільва – у 21.

Не всі вони заграли, а дехто вже остаточно покинув лави "королів". Серед тих, хто належить Мадриду, "Лунін має найбільші проблеми з ігровою практикою. Андрій в минулому сезоні став героєм невдалої оренди в Леганес, зараз історія повторюється у Вальядоліді. Реал підписав його за 8 мільйонів євро, зараз трансферна вартість українця становить 7,5". Більшість же гравців суттєво зросли в ціні, перебуваючи на балансі "вершкового" клубу. Зокрема, Едегор подорожчав у 10 разів, Себальйос – на 28 мільйонів євро, Регілон – на 22, Хакімі – на 30, Кубо – на 10.

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