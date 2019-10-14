Євро-2020, кваліфікація: Англія ефектно оформила вихід з групи, Франція та Туреччина розійшлися миром

Відбулися поєдинки 8-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020 в групах А та H. Збірна Англії кваліфікувалася на континентальний форум.

Євро-2020, кваліфікація

Група А

Болгарія – Англія – 0:6

Голи: Рашфорд, 7, Барклі, 20, 32, Стерлінг, 45+4, 69, Кейн, 85

Косово – Чорногорія – 2:0

Голи: Ррахмані, 10, Мурікі, 35

Група H

Франція – Туреччина – 1:1

Голи: Жиру, 76 – Айхан, 82

Ісландія – Андорра – 2:0

Голи: А. Сігурдссон, 38, Сігторссон, 65

Молдова – Албанія – 0:4

Голи: Чікалеші, 22, Баре, 34, Траші, 40, Манай, 90

В групі А Англія на виїзді протистояла Болгарії. Британці могли достроково кваліфікуватися на Євро ще минулого тижня, але завадила виїзна поразка від Чехії. Втім, перемога над болгарами, які вже втратили будь-які шанси, дозволяла "трьом левам" вирішити завдання виходу з групи.

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І це завдання Англія виконала ще в першому таймі. Голи Рашфорда (забив класним ударом в дальній кут) і Стерлінга, а також дубль Барклі зняли всі питання про переможця ще до перерви. В другому таймі той же Стерлінг і Кейн поставили крапку в поєдинку. Англія – на чемпіонаті Європи.

В паралельному матчі відбулося балканське дербі – Косово приймало Чорногорію. Господарі ще зберігали шанси вийти на чемпіонат Європи, тоді як чорногорці втратили турнірну мотивацію. Виграли ті, кому було потрібніше – косовари перемогли 2:0 та посідають 3 місце в групі. Відставання від Чехії – лише 1 очко.

Також пройшли 3 поєдинки групи H, у якій перед цим туром була заплутана турнірна ситуація. Туреччина та Франція, які зустрічалися між собою, мали по 18 очок, на 6 менше набрала Ісландія, яка приймала Андорру.

Чинні чемпіони світу розписали нічию з турками та відклали питання виходу на Євро на листопад. Ісландія впевнено обіграла Андорру та зберігає шанси – відставання від турків та французів складає 4 очки. Албанія на виїзді без проблем розібралася з Молдовою.