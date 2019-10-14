Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

Україна і Португалія зіграли 2:1 у 8-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Португалія на "Футбол 24", стартував о 21:45. У першій зустрічі збірні розійшлися миром 0:0. Загалом же в історії протистояння команди по одному разу перемагали та грали внічию, а єдина попередня дуель в Києві завершилася перемогою "сино-жовтих" 2:1. Фактично це бій за перше місце у групі B відбору Євро-2020. Команда Шевченка вийде на Євро-2020, якщо принаймні не програє португальцям, або в паралельній грі Сербія втратить очки. Португалія також може здобути сьогодні путівку на Чемпіонат Європи. Для цього Роналду і Ко повинні обіграти українців, а серби – не обіграти Литву.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

1 тайм

Перший момент організовує Маліновський на 2-й хвилині. Пас у розріз на Яремчук, але Роман не дуже сильно пробив у нижній кут – Патрісіу без проблем взяв. Екс-форвард Динамо відкрив рахунок швидким голом. Кривцов виграв верхову боротьбу, воротар парирував, а Яремчук пробивав уже в порожні. Відзначаємо подачу Марлоса з кутового і гольове відчуття Романа, а заодно і Андрія Шевченка, який випустив його замість Мораєса. У португальців на старті зустрічі тільки 2 навіси Роналду зі штрафний по лівому флангу. Спочатку Данілу не найкращим чином підлаштувався під мяч, а згодом Ярмоленко і Яремчук були напоготові.

Україна – Португалія – відео голів

Роналду не влучає у порожні ворота, але судді й так фіксують фол проти Пятова у воротарському. Бомбардування подачами зліва триває. Важкувато Караваєву. Атака лівим флангом пройшла уже в нас і продовжилася другим темпом. Миколенко підібрав, розібрався з опонентом і прострілив, Ярмоленко так легко замкнув, ніби це матч проти аутсайдера УПЛ, коли Андрій ще грав за Динамо. Тут же Роналду класно скидає на Маріу. Пятов відбиває удар низом, а Караваєв не дає добити. Данілу після підбирання вистрілив вище – другий такий удар гостей за 30 хвилин.

Не дає ради Україна з високим пресингом та індивідуальними проходами гравців атаки суперника. Черговий момент Португалії створюємо самі собі. Добре, що Роналду нервово пробив вище метрів з 20-и. Степаненко, який рано отримав жовту, фолить на 30-и метрах воріт Пятова. Ентоні Тейлор не проявив суперпринциповість, хоча це порушення нічим не відрізнялося від першого. ЯРМОЛЕНКО, як же так?! Яремчуку дають вилетіти в контру. Роман знаходить Ярмоленка, але колишній партнер по Борусії Герейру не дав йому зміститись під ліву, а з правої це вийшов не удар, а провал, хоча до воріт було зовсім близько.

Плюси за перші 45 хвилин

Неймовірна ефективність в атаці, де втратили по суті лише один момент. Португальці перестріляли українців 9:5, однак саме господарі більше влучали у площину воріт (4:3). По 5 ударів з меж штрафного в команд. Дуже гідний результат. Досить надійна гра Пятова і робота всієї команди на підстраховці. Взаємодія Яремчука та Ярмоленка в атаці. Роман дуже класно зміщується на лівий фланг, а Андрій "страхує" його відсутність в центрі атак. Голи зі стандарту та після перехоплення на чужій половині. Фарт тотально на боці України.

Мінуси за перші 45 хвилин

Більшість моментів привозимо собі на власній половині поля. Поганий контроль м'яча і вихід в атаку від штрафного Пятова. Багато помилок і сумбуру, нездатність відібрати снаряд у лідерів атаки чинних чемпіонів Європи. Великі питання до Маліновського, Марлоса, Зінченка та Ярмоленка поблизу своїх воріт. Забагато фолів під штрафні для Роналду.

2 тайм

На старті другого тайму Роналду класно у стилі себе часів Реала пробиває зі штрафного. Пятов з великими труднощами парирує, добити не даємо. І знову Кріштіану дають пробити у дальній кут. Кривцов та Ярмоленко мають дякувати нашому капітану, який здійснив 5-й сейв за 50 хвилин. Коноплянка замінив Марлоса на 63-й. По класиці догравати останні 30 хвилин зібралася команда Шевченка. Вирівняли українці гру, намагаються гасити пориви гостей контролем, який трохи покращився після перерви. Натомість у португальців стало більше нервів, і навіть заміна Феліша на Гедеша не допомагає. Бернарду по правому краю раптово дозволили навісити без перешкод, а Бруну Фернандеш, який замінив Моутінью, дивом схибив ударом з кількох метрів.

Яремчук травмувався і якийсь час не міг здійнятись на ноги ліворуч. Маліновський розкішним пасом кинув у прорив Коноплянку. Євгена вже у штрафному наздогнав і переграв захисник. Пенальті на 71-й заробила Португалія. Степаненко ліктем заблокував удар у своєму штрафному. Це вам не УПЛ. Друга жовта, вилучення і впевнений гол Роналду з 11-метрової позначки. Коваленко, а не Мораєс, замінив Яремчука. Блискуче закидання з глибини, Роналду не помічає опору Матвієнка, але з кількох метрів не може прошити Пятова. Удар Пепе після кутового. Постріл Кріштіану здалеку. Це вже не так небезпечно.

Коноплянка двічі поспіль програв дуель Пепе. Бернарду Сілва проявив свого роду неповагу, нахабно пішовши на всю оборону українців, ніби це якийсь Уотфорд – перехопили вже у штрафному. Оце так. Повозили українці португальців на їхній половині, а Ярмоленко ледь третій не забив – таки не дали пробити. Надзвичайно гідно б'ються "синьо-жовті" в меншості, намагаються контролювати, а не відсиджуватися! Доводиться здалеку пробивати гостям. Роналду пробиває з межі воротарського. Пятов парирує, а потім не дозволяє добити Пепе. Миколенка падає без сили і з судомами. Данілу здалеку стріляє в поперечину. Просто фантастичний кінець зустрічі.

Україна виходить у фінальну частину Євро-2020! Символічно, що зробила це команда Шевченка після перемоги над чинними чемпіонами, яким ще треба кваліфікуватися туди.