Україна – Португалія: суперечливе вилучення Степаненка, що призвело до пенальті

Арбітр поєдинку кваліфікації до Євро-2020 між Україною і Португалією вилучив Тараса Степаненка. До вашої уваги відео епізоду.

Ентоні Тейлор показав другу жовту картку досвідченому хавбеку на 71-й хвилині.

Україна – Португалія – відео голів

Степаненко у підкаті в своєму штрафному заблокував дальній удар – м'яч влучив у стегно й від нього влучив у руку. Арбітр спочатку жестом показав, що можна продовжувати гру. Проте, потім змінив своє рішення і призначив одинадцятиметровий.

Протести українців не змінили думку Тейлора. Зрештою, Кріштіану Роналду впевнено реалізував пенальті.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця