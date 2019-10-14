toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Португалія: суперечливе вилучення Степаненка, що призвело до пенальті

14 жовтня 23:45 1821 Читать на русском
Україна – Португалія: суперечливе вилучення Степаненка, що призвело до пенальті
Тарас Степаненко / Футбол 24

Арбітр поєдинку кваліфікації до Євро-2020 між Україною і Португалією вилучив Тараса Степаненка. До вашої уваги відео епізоду.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Ентоні Тейлор показав другу жовту картку досвідченому хавбеку на 71-й хвилині.

Україна – Португалія – відео голів

Степаненко у підкаті в своєму штрафному заблокував дальній удар – м'яч влучив у стегно й від нього влучив у руку. Арбітр спочатку жестом показав, що можна продовжувати гру. Проте, потім змінив своє рішення і призначив одинадцятиметровий.

Протести українців не змінили думку Тейлора. Зрештою, Кріштіану Роналду впевнено реалізував пенальті.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

blog_ava
Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик Роналду
14 жовтня
9718
Теги
Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко Арбітри Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
34
хв
Швейцарія
21:45
Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук