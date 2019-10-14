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Остап Маркевич очолив Чорноморець

15:54 2489 Читать на русском
Остап Маркевич очолив Чорноморець
Остап Маркевич / фото ФК Агробізнес

Колишній наставник Агробізнеса Остап Маркевич став головним тренером одеського Чорноморця.

Чорноморець призначив на посаду нового головного тренера Остапа Маркевича, повідомляє офіційний сайт клубу.

Маркевич заступився за свого сина після звільнення з Агробізнесу та звинуватив у всьому президента клубу

Деталі співпраці з 41-річним тренером не уточнюються. Завтра, 15 жовтня, Маркевич буде представлений гравцям одеської команди.

Відзначимо, що Остап Маркевич – один з синів колишнього наставника Металіста, Дніпра і збірної України Мирона Маркевича. На початку жовтня він покинув посаду головного тренера Агробізнеса, який очолив у червні.

Нагадаємо, що Чорноморець з середини вересня перебував без головного тренера після того, як відправив у відставку Ангела Червенкова. Наразі "моряки" займають 11-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 14 очок в 12 матчах.

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Теги
Чорноморець Чорноморець Перша ліга Остап Маркевич Остап Маркевич Агробізнес Агробізнес
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