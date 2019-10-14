Остап Маркевич очолив Чорноморець

Колишній наставник Агробізнеса Остап Маркевич став головним тренером одеського Чорноморця.

Чорноморець призначив на посаду нового головного тренера Остапа Маркевича, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі співпраці з 41-річним тренером не уточнюються. Завтра, 15 жовтня, Маркевич буде представлений гравцям одеської команди.

Відзначимо, що Остап Маркевич – один з синів колишнього наставника Металіста, Дніпра і збірної України Мирона Маркевича. На початку жовтня він покинув посаду головного тренера Агробізнеса, який очолив у червні.

Нагадаємо, що Чорноморець з середини вересня перебував без головного тренера після того, як відправив у відставку Ангела Червенкова. Наразі "моряки" займають 11-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 14 очок в 12 матчах.

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